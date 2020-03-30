Gram altın rekor tazeledi

Spot altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki artışla birlikte gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 341.65 TL'ye kadar çıktı.

Dünya'nın haberine göre, koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı 1615 dolara yükseldi. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 341 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 525 TL'den satılıyor.

Geçtiğimiz hafta 1670 doların üzerini gören spot altın bu haftaya sakin başladı. Spot altının onsu 1645 dolar seviyelerinde.