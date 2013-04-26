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Yaşam

Graham Bell'in 128 yıllık ses kaydı

Bell, tarihi ses kaydında, 'Bu kaydın tanığı olarak, benim sesimi duyun, Alexander Graham Bell' ifadesini kullanıyor

26 Nisan 2013 11:49

ABD’li araştırmacılar, Alexander Graham Bell’in 15 Nisan 1885 tarihinde karton bir diske yüklediği ses kaydını dinlemeyi başardı.

Smithsonian Magazine dergisinin haberine göre, İskoçya’da doğan ve Kanada’da yaşadıktan sonra Amerika’ya gelen Bell’in, nasıl bir aksana sahip olduğu ölümünden 90 yıl sonra ilk kez anlaşıldı. Bell, tarihi ses kaydında, “Bu kaydın tanığı olarak, benim sesimi duyun, Alexander Graham Bell” ifadesini kullanıyor.

İşte o ses kaydı:
 


İskoçya’da 1847 yılında dünyaya gelen Bell, İngiltere ve Kanada’nın ardından ABD’nin Doğu yakasında Nova Scotia’da yaşadı. 1880’lerin ortalarında ABD’ye yerleşen Bell’in, Nova Scotia’da yaşadığı dönemde bölge halkınınyüzde 85’inin Galce konuştuğu düşünülüyor. Bell’in ses kaydı, ünlü bilim insanın sahip oluğu aksanı ortaya koyarak, Amerika’nın ilk yerlilerinin nasıl bir aksana sahip olduğu hakkında fikir verdi.

Bell, 1880 ve 1886 yıllarında yoğun ses deneyleri gerçekleştirnil ve kuzeni Chichester Bell ile teknisyen Charles Sumner Tainter ona deneylerinde yardımcı olmuştu. Bell’i en büyük rakibi olan Thomas Edison’un 1877 yılında ilk ses kaydı denemelerine başlaması, İskoç asıllı mucidi harekete geçirdi. Bell ve ekibi, metal, mum, cam, alçı ve karton gibi çeşitli maddelerle ses kaydı deneyleri yaptı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, geride çapları 10-35 cm arasında değilen karton diskler bırakan Bell, 2011’de önemli bir keşfin yapılmasını sağladı: 15 Nisan1885 tarihli ses kaydı bulunmuştu. Smithsonian Enstitüsü, 20 Ocak 2012’de 128 yıllık ses kaydını dinlemeyi başardı.

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Alexander Graham Bell15 Nisan 1885karton diskses kaydı

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