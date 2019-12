Graffit sektöründe yeni bir adım: GRAFFOMAT

T24 -

'Graffiti sanatçılarının yakalanmasını kolaylaştırabilir'

'İnsanlar graffitiye daha fazla tepki gösterebilirler'

Sokak sanatı ve graffiti gün geçtikçe dünyada daha tanınır hale geliyor. Bu tanınırlık ise graffiti için gerekli malzemelerin artık dünya piyasasında bir sektör oluşturmasına olanak tanıyor. Graffiti mağazalarının reklamları, graffiti sanatçıları için boya, kalem, defter üreten firmaların yanı sıra son zamanlarda Avrupa’daki graffiti sanatçılarını geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan GRAFFOMAT adlı alet de bir hayli şaşırtmışa benziyor.Tasarımı ile metro duraklarında, tren garlarında ve sokak köeşelerinde görmeye alışık olduğumuz otomatlara benzeyen GRAFFOMAT, içerisinde yiyecek yerine sprey boya, gaz maskesi, marker ve graffiti yapmak için gerekli benzer malzemeler barındırıyor. Böylece graffiti sanatçıları canlarının istediği her saatte graffiti yapabiliyor, graffiti mağazası aramak zorunda kalmıyorlar.GRAFFOMAT kendi web sitesinde bu aracın graffiti sanatçılarının ihtiyacı olan her türlü malzemeyi barındırdığını, haftanın 7 günü ve günün 24 saati işlem yapabildiğini, GRAFFOMAT’ın kolay ulaşılabilir noktalarda bulunduğunu ve müşterilerinin ne istediğini tam olarak bildiklerini iddia ediyor.Graffiti sanatçıları ise GRAFFOMAT’a çekinceyle yaklaşıyorlar. Graffiti sanatçısı Ramoe, GRAFFOMAT hakkında şunları söyledi:“İllegal graffiti yapan sanatçılar için gayet kullanışlı bir makine, eğer makine Türkiye’ye gelirse illegal graffitinin gelişmesi konusunda katkı sağlar. Fakat illegal graffiticilerin peşindekilere de bekleme noktası olur, oradan gece boya alan bir sanatçının takip edilmesi, yakalanması veya fişlenmesi olabilecekler arasında.”Bir başka graffiti sanatçısı Mat ise, GRAFFOMAThakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Graffiti ve graffiti sanatçıları için gerçekten güzel. Fakat artıları olduğu gibi eksileri de mevcut. Her yerde olması ve kolayca ulaşılabilir olması sokakların graffiti dışındaki amaçlar için daha fazla boyanması ve insanların graffitiye daha fazla tepki göstermesine neden olabilir. Bunun yanı sıra her yerde ulaşılabilir boyaların ve maskelerin olması illegal graffitinin de tadını artırır.”Yazı: Oğuz Kuş / MİHA - Fotoğraflar www.graffomat.com sitesinden alınmıştır