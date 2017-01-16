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Kültür-Sanat

Grace Jones belgeseli yolda

Sanatçı Grace Jones'un özel hayatından kesitler sunan bir belgesel çekiliyor

16 Ocak 2017 16:57

2015 yılında 'I’ll Never Write My Memoirs' isimini taşıyan bir otobiyografi kitabı yayımlayan Grace Jones’un belgeseli çekiliyor. İsmi ‘The Musical of My Life’olan belgesel, yönetmen Sophie Fiennes’in öncülüğünde 2005 yılından beri hazırlanıyor. Sanatçının özel hayatından ve canlı performans çekimlerinden yararlanılarak hazırlanan belgeselin bu yıl içinde gösterime girmesi bekleniyor. 

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Grace Jones gibi bir yaşam ve kariyere sahip olan bir sanatçı, nadiren hayatını adil bir şekilde anlatma şansına sahip olur. 2015 yılında “I’ll Never Write My Memoirs” isimli içten bir otobiyografi yayımlayan Jones, şimdi yeni bir belgesel ile, hak ettiği bakış açısına sahip olacak.

“The Musical of My Life” yönetmen Sophie Fiennes’in öncülüğünde 2005 yılından beri hazırlanmakta. Fiennes’i başrolünde Slavoj Zizek’in yer aldığı “Sapığın Sinema Rehberi” ve “Sapığın İdeoloji Rehberi” filmlerinden hatırlayabilirsiniz. Belgesel, sanatçının özel hayatından ve canlı performans çekimlerinden yararlanılarak hazırlanıyor.

 

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