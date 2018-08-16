GQ 'Yılın İlham Veren Kişisi' ödülü ilk kez bir kadına verilecek!

Yapımcı Harvey Weinstein'i cinsel tacizle ilk suçlayan kişi olarak yeni itirafların önünü açan ve Hollywood'da MeToo (Ben de) hareketini başlatan oyuncu Rose McGowan, GQ Yılın Erkekleri Ödülleri’nde (GQ Men of the Year), Yılın İlham Veren Kişisi ödülünü alacak.

44 yaşındaki ABD’li oyuncu, yapımcı Harvey Weinstein’a karşı taciz suçlamalarıyla film endüstrisindeki cinsel tacizlerin ortaya çıkması için ‘güç ve cesaret’ göstererek MeToo hareketini başlattığı için ödül almaya hak kazandı.

Amerikan GQ’nun yayın yönetmeni Dylan Jones, “Bu ödül, Rose McGowan'ın ileriye dönük olarak gösterdiği gücünü ve cesaretini ortaya koyuyor. O, film endüstrisindeki bir figürü konumundan ötürü sahip olduğu gücünü kötüye kullanmakla suçlayan ilk kişilerden biri” dedi.

Rose McGowan, ödülünü gelecek ay yapılacak 21. GQ Men of the Year ödül töreninde alacak.

McGowan, ödülle ilgili olarak, “GQ tarafından Yılın İlham Veren Kişisi ödülüyle onurlandırılmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu, toplumdaki pozitif değişimi kutlamak için yeni bir gün doğuşu, hepimiz için yeni bir gün” dedi.

McGowan, 66 yaşındaki Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein tarafından cinsel tacize uğradığını açıklayan ilk kişi olarak öncü olmuş, arkasından pek çok oyuncu kendisinin de tacize uğradığını itiraf etmişti. Hollywood’da #MeToo adıyla cinsel tacize karşı büyük bir hareket başlamıştı.

Weinstein’in taciz ettiği kadınlar arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Salma Hayek, Mira Sorvino, Cara Delevingne, Asia Argento gibi isimler yer alıyordu.

Ünlü yapımcının tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki ile suçlandığı dava sürüyor. Weinstein suçlu bulunursa 5 ila 25 yıl arası hapis cezası alabilir.