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Bilim / Teknoloji

GPS'li iç çamaşırına isyan!

Brezilyalı bir tasarımcının ürettiği GPS'li iç çamaşırı seti, kadın hakları savunucularını ayağa kaldırdı.

05 Kasım 2008 02:00

Brezilyalı tasarımcı Lucia Lorio'nun yarattığı "GPS'li iç çamaşırı" dünya çapındaki feministler ve kadın hakları savunucularından tepki gördü.

Erkeklerin bu iç çamaşırını, başta eş ve sevgilileri olmak üzere çevrelerindeki kadınların yerinden her dakika haberdar olarak onları kontrol etmek için alacağını ifade eden feminist grup sözcüleri, bunun bir nevi zamane bekâret kemeri olduğunu belirtti.

Tasarımcı Lorio ise "Tasarımım, kadınların kendilerini koruması için düşünüldü. Kadınlar birilerine GPS şifrelerini verse bile, isterlerse kapatırlar" diyerek ürününü savundu.

GPS nedir?

GPS (Global Positioning System; Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel Konumlandırma Sistemi), düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün kılar.

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