GPS oto hırsızlarını avlıyor

GPS - Global Positioning System - Global Konumlandırma Sistemi, oto hırsızlarının peşinde. Otomobil hırsızlıklarının sıkça yaşandığı merkezlere internet üstünden kontrol edilebilen gizli kamera ve uydu takip cihazı yerleştirilmiş lüks otomobiller yerleştiren polis çetelere büyük darbe vurdu.



Hırsız araca girdiği andan itibaren çalışan gizli kamera hırsızın eşgalini ve kullandığı tekniği kaydediyor.



Ardından polis ekipleri GPS ile aracı haritadan takip ediyor. Belli bir süre sonra yolladıkları sinyalle motorun durmasını ve kapıların otomatik olarak kilitlenmesini sağlıyorlar.



Arlingtova.us sitesinde yer alan habere göre 2002 yılından beri bu sistemi kullanan Arlington polisi yaşanan olaylarda yarı yarıya azalma sağlamış durumda.