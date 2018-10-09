GPD / Songör : Enflasyonun freni organize perakendeciler

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Gıda Perakendecileri Derneği (GPD ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, enflasyonu frenleyen en önemli güçlerden birinin organize perakendeciler olduğunu belirtti.

GPD Ortak Gelişim Kongresi’nde açılış konuşmasını yapan Songör, perakende sektörünün ülke gündemine oturan enflasyonla mücadeledeki kilit rolünü belirten Yücel, şöyle devam etti:

“Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark, biz perakendecilerin çabasını ve katkısını kanıtlamaktadır. Enflasyonla mücadelede organize perakendenin rolü daha da önemsenmelidir.

“Bizim ve tedarik zincirimizin işleyişini kolaylaştıracak düzenlemeler ve destekler, hükümetimizin enflasyonla mücadelesine de katkı sağlayacaktır.

“Alınan önlemler ve getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, özel sektörün özverili çalışmalarıyla bu sürecin daha da hızlı geçmesi temennimizdir.

“Perakendeci – tedarikçi arasındaki ilişkiye dair düzenlemeler ticaret serbestisini sekteye uğratacaktır.

“Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir sektörde, iki ticaret oyuncusunun arasındaki ilişkinin devlet tarafından detaylandırılması sonrasında daha önemli sorunlara yol açma riski taşımaktadır.

“Mevzuattaki ani değişiklikler maliyet baskısı altındaki sektörümüzü oldukça zorluyor. Bu değişikliklerin sektörle birlikte, görüşümüz alınarak yapılmasını istiyoruz.

“Düzenlemelerde operasyonlarımızın da dikkate alınması büyük önem taşıyor.

“Adı üstünde hızlı tüketim malları olan perakendeciliğimizin hedefi her zaman ticari döngünün aynı hızla devam ettirilmesi; tüketiciye ulaştırılmasıdır.”

Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) pazarına ilişkin Nielsen verilerinin paylaşıldığı sunumda, 2018 yılının ilk 8 ayında HTÜ pazarının yüzde 17 oranında ciro büyümesi kaydettiği belirtildi.

Bu büyümenin yüzde 14’lük kısmının fiyat değişiminden geldiği, pazarın hacmen yüzde 3 oranında büyüyerek önemli bir organik büyüme kaydettiği belirtildi.

Süpermarketlerdeki ortalama fiyat artışının Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 olarak gerçekleştiği, özellikle gıda dışı kategorilerde daha yüksek artışlar gözlendiği belirtildi.

Yılın ilk 8 ayında ciro ve hacim bakımından en çok büyüyen ilk 5 kategorinin enerji içecekleri, kuru meyve, hazır puding, deodorant ve ayran olduğu ortaya çıktı.

Perakendenin yükselen yıldızının “küçük formatlar” olduğu, bunun hem dünyada hem de Türkiye’de belirgin biçimde gözlendiği belirtildi.

Kongrenin ilk yarısında, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof.Dr.Emre Alkin’ in “Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz?” başlıklı sunumuyla gelecekteki yönetim tarzları, Y ve Z kuşakları, yapay zeka, dijitalleşmenin yan etkilerinden bahsetti.

Coca-Cola İçecek, Grup Araştırma ve İçgörü Müdürü Duygu Keçelioğlu’nun “Bugün ve Gelecek” başlıklı konuşmasının ardından Unilever Türkiye’den, Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Fuat Orhonoğlu “Değerlerimizle Kazanıyoruz” sunumlarıyla güncel bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Kongrenin ikinci yarısı Obase Genel Müdürü Dr.Bülent Dal ve Microsoft Türkiye’ nin CTO’su Onur Koç’un “Perakendenin Geleceği, Yeni Teknoloji, Teknolojik Olarak Perakende” konularında sohbetiyle başladı. Ardından, Baltaş Grubu’nu temsilen Psikolog, Yazar Prof.Dr. Acar Baltaş’ın “Yeni Liderlik, Yeni Çalışan” tanımlarına getirdiği farklı yorumlar ilgiyle izlendi. Son yılların en merak edilen Endüstri 4.0 alanındaki son gelişmeleri odağına alan “Endüstri 4.0 ve Yeni Nesil Pazarlama” oturumda, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, değişen teknoloji ve yaşam biçimleri ile perakende sektörünün içinden geçtiği dönüşümün detaylarını paylaştı. Sürekli değişen dünyada alışverişçilerin kim olduğu, neye önem verdiği, kararlarının neye göre şekillendiği, “Değişen Alışverişçiye Yeni Çözümler” sunumu ile PepsiCo Pazarlama Kıdemli Direktörü, Evrim Şen tarafından aktarıldı. (Fotoğraflı)