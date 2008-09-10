Gözyaşlarına boğuldular

Borcuna karşılık 66 yaşındaki dayısının evlilik teklif ettiği 16 yaşında ki genç kız ve annesi, Alişan ve Çağla Şıkel’in Show TV’deki ’Herşey Dahil’ programına konuk oldular.



Eşini kaybeden kadın, çocuklarıyla birlikte zorlanınca eşinin 66 yaşındaki üvey dayısından borç para istediğini ve bir süre sonra ödeyemeyince de şok bir teklifle karşılaştıklarını anlattı. "Eğer parayı vermezseniz karşılığında kızını alırım" sözleri üzerine ne yapacaklarını şaşıran aile, bir süre önce medyanın da gündemine gelmişti.



Adana’da bir çadırda yaşayan aile, yoksulluk ve açlıkla mücadelelerinin yanında bir de akrabalarından böylesine şoke edici bir teklifiyle karşılaşınca yaşadıkları dram da haberlere konu oldu.



Yaşadıklarını canlı yayında anlatan anne-kızın sözleri stüdyodaki ve ekran başındaki insanları olduğu kadar programı sunan Çağla Şıkel ve Alişan’ı da çok etkiledi. Şıkel gözyaşlarını tutamazken, Alişan da ağlamamak için direndi. Ancak bir süre sonra Alişan da gözyaşlarına hakim olamadı. Bir çok hayırseverin aileye yardım teklifiyle programı aradığını söyleyen Alişan "Kimse ödemezse o parayı ben ödeyecemi" diyerek ailenin yanında olacağının sözünü verdi.



Yüzü eşarp ve gözlük yardımıyla kapatılan genç kız ve annesi Başbakan’a seslenerek "Biz yaşamak istemiyoruz, ötenazi istiyoruz" diye seslendiler.



Bir süre sonra yayına bağlanan Adana Valisi İlhan Atış, "Biz sizin parmak bastığınız bu yaranın kapanması için Valilik, Jandarma, Emniyet olarak ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. Vali Atış, aileye kalacak bir yer yardımında da bulunacaklarının sözünü verdi.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Dr. İsmail Barış da telefonla yayına bağlanarak ilkokul 2. sınafa kadar okuyabilen genç kızın okumak istemesi halinde açık ilkokuldan faydalandırabileceklerini belirterek "Kurumumuzun sosyal yardımları var. Hem anneyi hem de kızımızı destekler ve ayakta durmalarını sağlayabilirdik. Eğer bize başvurmuş olsalardı, şu görmüş olduğunuz dramın en küçüğüne bile rastlamazdık" diyerek aileyi destekleyeceklerini söyledi.