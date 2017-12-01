T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözyaşları içinde beraat isteyen eski binbaşıya müebbet

Kars'ta görülen davada eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verildi

01 Aralık 2017 00:32

Kars'ta, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, müebbet hapse mahkum edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski  binbaşı Deniz Yiğitbaş, eski uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat  Dülger, Rahim Vurucu, Fatih Deniz ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Eski üsteğmen  Evren Bektaş ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü  Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150  kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır  bulundu.

Eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, savunmasında, 15 Temmuz günü tabura  gittiğinde araçların çalışır ve hazır durumda beklediğini öne sürerek, "Ayrı bir  FETÖ/PDY davasından hapis cezası alan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında  görevli Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nun çağrısı üzerine yanına gittim. 'Terör  saldırısı ihbarını aldıklarını, emniyet alınacağını' söylemesi üzerine  elbiselerimi değiştirerek göreve gittim. Ormanoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik  Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin emniyetinin alınacağı ve yolların  kapatılacağı emrini verdi." dedi.

Olaylardan habersiz olduğunu savunan Yiğitbaş, şunları söyledi:

"Darbe olduğunu bilmiyordum, duymadım. Camilerden gelen selaları  duydum ama ne olduğunu anlamadım. Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nu defalarca aradım  ancak cevap vermedi. Geri çekilme emrini verdim ancak vatandaşlar araçların  üzerindeydi, onları ikna etmeye çalıştık, dikkatli şekilde geri çekildik. Başka  FETÖ/PDY davasından hapis cezası alan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı  Kurmay Başkanı eski yarbay Serkan Polat'ın emirlerini uygulamadım, mesleğime  ihanet etmedim. Polat'ın hain emirlerini uygulamadım."

Yiğitbaş, üniformaya ihanet etmediğini iddia ederek, gözyaşlarıyla  beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini  istedi.

Karar

Mahkeme Heyeti Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, tutuklu sanık eski  binbaşı Deniz Yiğitbaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme"  suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamının ise "işledikleri  fiillerin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştükleri kabul  edildiği için ceza verilmesine yer olmadığından" beraatlarına  karar verdi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katılmakla  suçlanan eski binbaşı Yiğitbaş'ın da aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 15 askeri  personelin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını  engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını  engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör  örgütü üyeliği" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına  çarptırılmaları isteniyordu.

 

ETİKETLER

15 temmuzfetökarstutuklusanıkmüebbetDeniz Yiğitbaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24