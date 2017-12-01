Gözyaşları içinde beraat isteyen eski binbaşıya müebbet

Kars'ta, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 1. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, müebbet hapse mahkum edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, eski uzman çavuşlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat Dülger, Rahim Vurucu, Fatih Deniz ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Eski üsteğmen Evren Bektaş ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

Eski binbaşı Deniz Yiğitbaş, savunmasında, 15 Temmuz günü tabura gittiğinde araçların çalışır ve hazır durumda beklediğini öne sürerek, "Ayrı bir FETÖ/PDY davasından hapis cezası alan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nun çağrısı üzerine yanına gittim. 'Terör saldırısı ihbarını aldıklarını, emniyet alınacağını' söylemesi üzerine elbiselerimi değiştirerek göreve gittim. Ormanoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin emniyetinin alınacağı ve yolların kapatılacağı emrini verdi." dedi.

Olaylardan habersiz olduğunu savunan Yiğitbaş, şunları söyledi:

"Darbe olduğunu bilmiyordum, duymadım. Camilerden gelen selaları duydum ama ne olduğunu anlamadım. Yarbay Ali Ercan Ormanoğlu'nu defalarca aradım ancak cevap vermedi. Geri çekilme emrini verdim ancak vatandaşlar araçların üzerindeydi, onları ikna etmeye çalıştık, dikkatli şekilde geri çekildik. Başka FETÖ/PDY davasından hapis cezası alan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay Serkan Polat'ın emirlerini uygulamadım, mesleğime ihanet etmedim. Polat'ın hain emirlerini uygulamadım."

Yiğitbaş, üniformaya ihanet etmediğini iddia ederek, gözyaşlarıyla beraat talebinde bulundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini istedi.

Karar

Mahkeme Heyeti Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, tutuklu sanık eski binbaşı Deniz Yiğitbaş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamının ise "işledikleri fiillerin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştükleri kabul edildiği için ceza verilmesine yer olmadığından" beraatlarına karar verdi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katılmakla suçlanan eski binbaşı Yiğitbaş'ın da aralarında yer aldığı 7'si tutuklu 15 askeri personelin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyeliği" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu.