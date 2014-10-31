Gözyaşları döküldüğünde 'kan ağlıyor'

Ayakları, avuçları ve başı kaşınıyor, yanma hissi başlıyor. Bu belirtiler sonrası 15 yaşındaki Hintli kız kan ağlamaya başlıyor.

2009 yılında kızlarının 'kan ağladığını' gören ailesi hemen doktora koştu. Ailesi 15 yaşındaki Preeti Gupta'yı enfeksiyon kaptığı şüphesiyle doktora götürdüğü 2009 yılından bu yana 5 yıl geçti. Hindistan'ın Delhi kentinde baba Manoj Gupta, doktorların kızına deli muamelesi yaptığını iddia ediyor.

Dailymail.com'da yer alan habere göre ağladığında ve terlediğinde vücudundan kan giden genç kız ve ailesi çaresiz. Aylarca her ağladığında gözünden kan gelmeyen genç kız birden kan gelmeye başlayınca psikolojik olarak daha kötü bir duruma giriyor. Ne zaman vücudundan kan geleceğini hissettiğini söyleyen Preeti Gupta, 'Önce ayaklarım, avuçlarım ve başım kaşınmaya başlıyor. Sonra terleme geliyor. Bir yanma hissi başlıyor' diye konuştu.

Genç kızı hasta olarak kabul eden Dr. Shashidhar ise Preeti Gupta'nın vücudunda çok gizemli bir bozukluk olduğunu ve bunu yakından araştırmaya devam edeceklerini kaydetti. Dr. Shashidhar şunları söyledi:

"Kanama sonrası hiç bir morarma yaşanmıyor. Ter bezleri ve kılcal damarlar sisteminde yaşanan bir bozukluk da olabilir. Bu durum psikolojik nedenli de olsa ortaya çıkarana kadar çalışmaya devam edeceğiz."