Gözyaşları bile mevzuatı yumuşatamadı

Sazar çifti, koruyucu aile olarak aldığı kızı 2.5 yaşına kadar getirdi. Devlet, 'Evlatlık vereceğiz' diye kızı zorla aldı.



İzmir'de işçi emeklisi Hikmet Sazar ile ev hanımı eşi Sezgin Sazar, şimdi 20 ve 25 yaşında olan 2 oğullarını büyüttükten sonra, televizyonda izledikleri tanıtım filminden de etkilenerek, yaşamlarını yeni bir sevgi bağıyla renklendirmek için koruyucu aile olmaya karar verdi.



Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran çift, uzmanların 1 haftalık incelemesinin ardından uygun bulununca. 29 Haziran 2007'de, doğduktan kısa süre sonra anne ve babası tarafından Karşıyaka Çocuk Yuvası'na verilen 11 aylık T.'nin koruyucu ailesi oldu. Sazar çifti, sevgiyle bağlandıkları T.'yi 16 ay süresince bakıp sağlıklı bir şekilde büyüttü. Ancak çift, geçtiğimiz 9 Eylül günü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen telefonla şoka uğradı. Görevli, Sezgin Sazar'a, "Annesi T.'yi aramadığı için başka bir aileye evlatlık vereceğiz. Bu nedenle bize geri vereceksiniz" diyordu.



Karar beklenmedi



Büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşayan çift, minik T.'nin evlatlık verilecekse kendilerine verilmesini istedi. Ancak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bunu da kabul etmedi. Bunun üzerine "Evlatlık verilecekse önce neden bize sorulmadı" diyerek aile mahkemesine başvuran çift, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aleyhine dava açtı ve küçük kızın kendilerine evlatlık verilmesini istedi.



Ancak görevliler, mahkemenin sonuçlanmasını beklemeden önceki gün 3 çocuk polisiyle birlikte, minik T.'yi almak için ailenin Bornova'daki evine geldi. Bu arada Sezgin Sazar'in iddiasına göre polisler, "Üzülmeyin, bu gider yenisini alırsınız" deyince aile şaşkına döndü. Koruyucu anne Sezgin Sazar, "Olur mu? Ben bir anneyim ve T.'yi de kendi öz evladım gibi seviyorum. Hadi bize acımıyorsunuz ona acıyın bari. Büyük bir bunalıma girecek" demesi üzerine ise polisin bu kez, "Bunları unutur, hiçbirini hatırlamaz. Yarın yeni gittiği ailedeki kadına 'anne' der" sözlerini duyunca ile bir kez daha yıkıldı.



Son kez öptü, ayrıldı



Yetkililer gelmeden kızına "Seni ablalar ve ağabeyler alıp okula götürecekler" diyen koruyucu anne, kızına son kez sarılıp defalarca öptü. Gözyaşlarını zorlukla tutan Sezgin Sazar, kınalı eline oyuncak bebeğini vererek Karşıyaka Çocuk Yuvası'na kadar götürdü ve oyun odasına bıraktı.



‘Anne beni sakın bırakma’



Bir daha göremeyeceği kızının son kez, "Anne beni almadan sakın gitme. Ben arkadaşlarımla oynayıp dersime girip senin yanına geleceğim. Sakın beni bırakma" dediğini anlatan koruyucu anne, "20 yıl sonra tekrar annelik duygusunu tattım. Onun da annesi olarak görüyor ve hissediyorum. Onu benden ayırmayın. O da beni annesi, eşimi babası olarak görüyor. Ne olur evladımı bana geri verin" dedi.



‘Aile mahkemeyi kazanabilir’



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Erman: Çocukların evlat edinilmesine 'aile mahkemeleri' karar veriyor. Evlat edinebilecek ailelerde, çiftin en az 5 yıl evli olmaları, 30 yaşını geçmiş olmaları, şartları aranıyor. Eşlerin başka çocukları var ise onların yararlarının hakkaniyete aykırı şekilde zedelenmemesi gerekiyor. Evlat edinilmesi için bir yıl süreyle küçüğün evlat edinen tarafından bakılması ve eğitilmesi gerekiyor. Bu durumun küçüğün yararına olması şartı vardır. Evlat edinmede en önemli husus, küçük çocuklar açısından bir yıl bakılmış olmaktır. Mühim olan ise çocuğun menfaatidir. Çocuğun menfaati göz önüne alındığında, söz konusu çocuğu hakim büyük bir ihtimalle bu aileye verebilir.



‘Kanunen almak zorundayız’



Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yetkilileri: "Biz koruyucu ailelerle çocuğu teslim etmeden önce sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmede çocuğun evlatlık olarak verilmesi durumunda kayıtsız şartsız teslim etmeleri gerektiğini kendilerine iletiyoruz. Aileler de bunu baştan kabul ederek sözleşmeyi imzalıyor. T.'yi Sazar ailesine verdiğimiz sırada annesi arayıp soruyordu. Ancak aramalar kesildi. İzine ulaşamayınca T. için hukuken evlatlık verilme süreci başladı."



‘Çocuğu koruyucu aileye veremeyiz’



Sosyal Hizmetler yetkilileri, Medeni Kanun'un evlat edinmeyle ilgili maddesi, "Çocuk hukuken evlat edinmeye uygun hale gelmişse bu sağlanır" dedi ve ekledi:

"Biz de yasalar gereği bu çocuğu sırada bekleyen bir aileye evlatlık olarak vermek zorundayız. Ayrıca T.'yi Sazar Ailesi'ne veremeyiz. Çünkü evlatlık başvuruları yok. Bu, evlat edinme için uzun zamandır sırada bekleyen ailelere de haksızlık olur."



‘İzin vermeyen yasa değişmeli’



İstanbul Sosyal Hizmetler Eski İl Müdürü Kahraman Eroğlu: "Bu olayda sağduyu sahibi herkes küçük kızın Sazar çiftine verilmesini ister ama yasal olarak Sazar çiftine evlatlık verilmesi mümkün değil. Buna benzer başka olaylar da yaşanmaması için yasa, çocuğun geleceği ve iyiliği için, koruyucu aileyle kurduğu ilişki ve ailenin durumu değerlendirdikten sonra uygun bulunursa, o koruyucu aileye öncelik tanınması yönünde değiştirilmelidir."



