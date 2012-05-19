Gözyaşı kanallarının dahi nakledildiği 4. yüz naklinin ilk fotoğrafı yayınlandı

Dördüncü yüz nakli hastası Turan Çolak'ın ameliyatın ardından ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğraflarda Çolak'ın yüz nakli değil de adeta sıradan bir ameliyat olmuş gibi doğal olduğu görüldü. Ameliyatının son derece başarılı geçtiği gözlenen Çolak, bugün saat 13.50 itibariyle yoğun bakımdan özel servise alındı.

Çolak'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafı, hastane yönetimi tarafından medya kuruluşlarına verildi.

Turan Çolak'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, "Hastanın genel durumu iyi ve uyanık. Sistem bulguları doğal. Hasta doktorlarıyla iletişim kurabiliyor, anlaşılır şekilde konuşabiliyor ve uyumlu şekilde komutlara cevap verebiliyor" dedi.

Transfer edilen dokular ve tüm bölgelerin sağlıklı ve sorunsuz olduğunu aktaran Doç.Dr. Erdoğan, "Kamuoyundan gelen yoğun merak ve istek üzerine hastanın kendisinden ve yakınlarından alınan izinle ameliyat sonrası ilk fotoğrafı Akdeniz Üniversitesi idaresi tarafından basınla paylaşıldı" diye konuştu.



Gözyaşı kanalları dahi nakledildi



Ameliyat ile ilgili daha önce bilgi veren Prof. Dr. Özkan:

"Bu tam yüz nakli, biraz da tam yüz naklini aşmış bir ameliyat oldu. Ama özünde tam yüz nakli. Kısmi nakilleri küçümsemek için değil, kısmi nakillerde o hasta için çok değerlidir, ama bu hastanın ihtiyacı olan herşey yapıldı. Hiçbir basamağında eksik kalmadı. Tüm işlemleri yaptık. Tüm yüz derisi, kasları, göz kapakları, gözyaşı kanalı bunların hepsi küçük gibi görünen ama önemli faaliyetlerdir. Zor ameliyatlar, detaylardır. Saçlı derisi, kulağı hastaya başarılı bir şekide nakledildi." dedi.

"Çok güzel olmuş oğlum"



Turan Çolak'ın annesi Necibe Çolak oğlunun ameliyatının hemen ertesinde "Dün bize telefon açtı, 'Anne, Antalya'ya yüz nakli olmaya gidiyorum. Benimle biriniz gelin' dedi. Para olmadığından gidemedik. Nasıl gidelim, 20 kilometre mesafedeki Kiraz'a gidemediğimiz için 1 aydır oğlumu görmüyorum. 3 lira gidiş, 3 lira geliş parası, onu veremiyoruz. İmkan sağlanırsa Antalya'ya oğlumun yanına gitmek isterim' açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine devreye giren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ailenin Antalya'ya gitmesini sağlamıştı.

Anne Necibe Çolak dün ilk kez oğlunu gördü. Yaklaşık 15 dakika içerde kalan Necibe Çolak, duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun yeni yüzü için "Çok güzel olmuş. Yüzü verenden de yapandan da Allah razı olsun" diyen Necibe Çolak, rahatsızlığı nedeniyle ayakta durmakta zorlandı.

Necibe Çolak (64), "Mutluluğumu tarif edemiyorum. Maddi durumumuz yerinde olmadığı için gidemiyorduk. Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Bağış yapan aileye ne kadar teşekkür etsem az olur. İnşallah oğlum sağlığına kavuşur. Nakilden sonra oğlumun evlenmesini ve torunlarımı sevmeyi istiyorum. Umarım bunlar gerçekleşir" dedi.