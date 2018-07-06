Gözyaşı ile giden madalya, sevinç gözyaşı ile geri geldi

Ercan ATA - GYÖR / DHA

U18 Yıldılar Avrupa Atletizm Şampiyonası 10 bin metre finalini 45 dakika 9 saniye ile bitiren Özgür Topsakal, yürüyüşte Avrupa üçüncüsü oldu.

Macaristan\'ın Györ kentinde dün başlayan U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın ikinci gününde Türkiye 10 bin metre yürüyüşte Özgür Topsakal ile bronz madalya kazandı.

10 bin metre yürüyüşte Fransız Matteo Duc ile üçüncülük için mücadele eden milli atlet Topsakal, son 100 metrede Fransız sporcuya geçildi. Ancak Matteo Duc\'un son 100 metrede aldığı 3\'üncü ihtar, baş hakeme ulaşmadığı için diskalifiye edilmedi. Bu duruma Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar itiraz etti. Baş hakem Alman Rolf Müller, Türkiye\'nin itirazını kabul etti ve görüntüler incelendi. Fransız sporcu Matteo Duc\'un son 100 metrede 3\'üncü ihtarı aldığı belli oldu ve derecesi geçersiz sayıldı. Ağlayarak tribünlere çıkan Topsakal, aldığı haberle yine gözyaşları ile sahaya indi.

ÖZGÜR\'ÜN ÜZÜNTÜ GÖZYAŞLARI, SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA DÖNÜŞTÜ

Yarışın başından sonuna kadar ilk üç içinde yürüyen Özgür, son 100 metrede yarışı kaybettiğini düşünerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan itiraz geçerli olunca bu sefer mutluluk gözyaşları döktü. 10 bin metreyi üçüncü olarak tamamlayan ve bronz madalya kazanan Topsakal, \"Yarışı 4\'üncü bitirdiğimde hayatımın hatasını yaptığımı düşündüm. Çok kolay madalya alacağımı düşünürken madalya alamamak canımı çok acıttı. Çok ağladım, inanın böyle bir acı daha önce yaşamadım\" dedi.

Yarış sonu yapılan itirazla madalya aldığını öğrenen genç atlet Özgür Topsakal, bu kez mutluluktan ağladı. Topsakal, \"İnanın o anki duygularımı anlamak ve anlatmak çok zor. Giden madalyam geri gelmişti ve emeklerimin karşılığını yeniden almıştım. Çok utluyum. Bu madalyamı aileme ve tüm şehitlerimize adıyorum. Daha önce balkan şampiyonu olmuştum ve bugün Avrupa üçüncüsü oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Topsakal, akşam seansında madalyasına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Bir daha asla böyle bir hata yapmayacağım\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)