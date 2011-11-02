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Yaşam

Gözünü hastanede açtı KAYSERİ (A.A)

02 Kasım 2011 13:27

-Gözünü hastanede açtı KAYSERİ (A.A) - 02.11.2011 - Bingöl merkezde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle 21 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba eyleminde yaralanan 24 yaşındaki öğretmen Emre Mut'un tedavisi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Mut, 3 yıldır Bingöl'ün Genç ilçesindeki lisede öğretmen olarak görev yaptığını, hafta sonunda diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte Bingöl'e gitmeyi kararlaştırdıklarını anlattı. Genç öğretmen Mut, ''Bingöl'e dolmuşla geldik ve dolmuştan inerek 5 metre yürüdük ki, patlama oldu. Patlama anında biz karşı kaldırımdaydık. İkinci bir bomba olabileceği söylentisi üzerine, biz de olay yerinden kaçmaya başladık. Bu sırada ben sol elimden boşalan kanı gördüm ve kısa bir süre sonra da bilincimi kaybettim. Gözümü açtığımda, Bingöl Devlet Hastanesi acil servisindeydim. Orada gerekli müdahale yapıldıktan sonra, yoğun bakıma alındığımızı hatırlıyorum'' dedi. -İki değil, tek şarapnel parçası- Eylemin kendisine 5 metre mesafede gerçekleştiğini bildiren Mut, şöyle devam etti: ''Patlamanın etkisiyle fırlayan şarapnel parçası, sol kolumu parçalayıp, kemiği de kırarak, sol akciğerin üst lobuna girmiş, yerleşmiş. Başlangıçta, Bingöl'deki hastanede yapılan tetkikler sonucu, bana iki şarapnel parçasının isabet ettiği söyleniyordu. Ancak Kayseri'ye geldiğimizde ERÜ Tıp Fakültesi'nde yapılan tetkiklerde, aslında bana tek parçanın isabet ettiği, kolumda parçalanma ve kırık oluşturduktan sonra ciğerime sağlandığı belirlendi. Şu anda o parça, ciğerimde duruyor. Doktorlarım ameliyatla bu parçayı alacaklar. Parça sivri uçlu olduğu için alınmadığı takdirde ileride ciğerimde sıkıntı yapabilirmiş. O nedenle alınması gerekiyor.'' Mut, yaralanan kolunun şu anda omuzdan itibaren alçıya alındığını ve akciğerdeki şarapnel parçasının çıkarılmasından sonra koluna da tedavi uygulanacağını, şimdilik kolunu oynatamadığını, ancak herhangi bir ağrı ya da sıkıntı hissetmediğini kaydetti. 20 Kasım'da nişanlısı Yelda Göçer ile nikah kıyacaklarını belirten Mut, eş durumundan Kayseri'ye tayinini isteyeceğini de bildirdi.

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