"Herkes İçin Güvenlik Uluslararası Afiş Yarışması" Türkiye finalisti TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu 3 E şubesi oldu.



Renault ve Total’in düzenlediği Herkes İçin Güvenlik Uluslararası Afiş Yarışması Türkiye Finali İstanbul’da yapıldı. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye finalisti ise TED İstanbul Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu 3 E şubesi oldu. Öğrenciler, Türkiye’yi Fransa’da “Gözünü aç hayata bak” afiş sloganıyla temsil edecek.



Yol güvenliği eğitiminde en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Sokakta İlk Adımlar’dan yararlanan öğrencilerin katılabildiği yarışmanın Türkiye Finalisti öğrenciler, 5-7 Haziran tarihlerinde Fransa’da konuk edilecek ve Paris’te Eurodisney’de düzenlenecek olan Uluslararası Herkes İçin Güvenlik Buluşması’nda Türkiye’yi temsil edecek.



'Çocuklar daha çok risk altında'



İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, çocukların trafikte büyüklerden daha çok risk ve tehditle karşı karşıya olduklarını vurguladı ve şunları dile getirdi:



“Yedi yıl önce yol güvenliği sorununun çözümü için çok temel bir karar aldık ve çocuklarımızı yollardaki risk ve tehditlere karşı eğitmeye başladık. İstatistikler, Türkiye’de 0-9 yaş arası çocukların diğer yaş gruplarına göre iki kat daha fazla risk altında olduklarını gösteriyor. İşte “Sokakta İlk Adımlar” bu riski azaltma isteğiyle doğdu. Projemize başlarken, gelecekte Türkiye yollarının daha güvenli olmasını hayal etmiştik. Bu hayalin başrolünde de çocuklarımız vardı. Amacımız; onlara yol güvenliği bilincini aşılamak, trafikteki risklere karşı uyarmak ve trafikte başkalarının haklarına saygılı yurttaşlar olmalarına katkı sağlamaktı. Ve yedi yılın sonunda, bu projeden yol güvenliği açısından çok riskli 32 ilde, 360 bin öğrencimiz yararlandı. Bugün de, bu projemizle buluşan öğrencilerimizin birbirinden anlamlı afişlerini görüyor, çabamızın boşa gitmediğini görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz.”



'Proje, kazaların azalmasına yardımcı olacak'



Aybar’dan sonra konuşan Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Ekim de, Total olarak kültür, sanat, eğitim ve çevre gibi birçok konuda sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Eğitim projelerinin sadece kısa vadede çocuklarımızı eğitme etkisi dışında, uzun soluklu sonuçlarının da çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla ‘Sokakta İlk Adımlar’ projesinin her yıl çok ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açan trafik kazalarının azaltılmasında önemli bir katkısı olacağını umuyoruz. Biliyoruz ki ‘Ağaç yaşken eğilir’. Çocuklarımızın ‘Sokakta İlk Adımlar Projesi’ ile geleceğin bilgili, saygılı ve duyarlı araç kullanıcıları ve yayaları olmalarını hedefliyoruz.”



Ana teması “Okula güvenlik içinde gidelim” olan yarışmaya, Sokakta İlk Adımlar proje uygulama okullarından toplam 615 afiş katıldı.



Jürinin belirlediği diğer finalist okullar ise şunlar oldu:



Kocaeli Bahçeşehir Koleji (3A sınıfı), İstanbul Şemsettin Sami İlköğretim Okulu (3C sınıfı), Bursa Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu (3E sınıfı), MEV İzmir Koleji (3A sınıfı).



Ulusal jüride şu isimler yer aldı:



İbrahim Aybar Renault Mais Genel Müdürü ve ODD Başkanı, Muammer Ekim TOTAL Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve PETDER Genel Başkanı, Celal Uzunkaya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Daire Başkanı, Gülten Dayıoğlu (Yazar), Haslet Soyöz (Çizer), Sabiha Paktuna Keskin (Pediyatrist ve Yazar), Tınaz Titiz (Beyaz Nokta Vakfı Başkanı), Vahap Munyar (Hürriyet Ekonomi Müdürü), Hakan Güldağ (Dünya Genel Yayın Yönetmeni), Vincent Bouvard (Publicis Yorum Yönetim Kurulu Üyesi), Tolga Gariboğlu (TV yapımcısı ve sunucu), Meliha Okur (Sabah yazarı ve NTV programcısı), Hakan Çelik (Posta Ankara Temsilcisi, yazarı ve Haber 24 moderatörü), Jale Özgentürk (Referans Haber Koordinatörü), Özlem Yüzak (Cumhuriyet yazarı), Funda Özkan Radikal yazarı, Dursun Önal (Özel Sürücü Kursları Derneği Genel Başkanı).









