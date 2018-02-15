Gözüne takılan altın platin ile kör olmaktan kurtuldu

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında beyin kanamasına bağlı yüz felci geçiren Hamza Demirci\'nin (37) kapanmayan sol göz kapağı, takılan altın platin ile kapandı. Operasyonla Demirci\'nin kör olma riskinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Çermik ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası demirci ustası Hamza Demirci, 5 yıl önce Elazığ\'ın Maden ilçesi yakınlarında motosikleti ile kaza yapınca beyin kanaması geçirdi. Kaza sonrası yaşanan beyin kanaması ile yüz felci geçiren Demirci, sol göz kapağı açık kaldığı için ne uyuyabildi ne de rahat banyo yapabildi. Birkaç sağlık merkezi ve hastaneye başvuran Hamza Demirci, bir sonuç alamazken, son olarak Çermik Devlet Hastanesi\'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı operatör Doktor Sedat Rüzgar\'a gitti. Maddi imkansızlıklar yüzünden sıkıntılı günler geçiren ve gözü nedeniyle çalışamaz duruma gelen Hamza Demirci\'ye, Kaymakamlık ve Devlet Hastanesi sahip çıktı.

\'GÖZÜ KÖR OLMA NOKTASINA GELDİ\'

Hastanede operasyonun yapılabilmesi için gerekli olan altın platin kapağı alma konusunda Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na başvuran Demirci\'nin talebi kabul edildi ve Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş\'ın talimatı ile altın platin satın alındı. Hamza Demirci\'nin göz kapağına başarılı bir operasyon ile altın platini yerleştiren doktor Sedat Rüzgar, operasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi. Dr. Rüzgar, \"Hasta bize gelmeden önce birkaç merkeze başvuru yaptığını öğrendik. Hastamızın gözü kapanmadığı için gözünde kuruluk başlamıştı ve bu yavaş yavaş kör olma noktasına gelmişti. Hastamızın maddi durumu yetersiz olduğundan hastanemiz ve Kaymakamlık iş birliği yaparak göz kapağı için gerekli olan altın platini temin ettik ve başarılı bir operasyon ile hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamız, tıpkı kazadan önceki gibi işine gidebiliyor, sosyal hayatını devam ettirebiliyor. Bu tür operayonlarda altın platin kullanmamız gerekiyor \"dedi.

Hamza Demirci, kendisine operasyonu gerçekleştiren Dr. Sedat Rüzgar ve 560 lira değerindeki altın platini alan ilçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş\'a teşekkür ederek, \"Yüzümü hissetmiyor, gözümü kapatamıyordum. Birkaç merkeze başvurdum sonuç alamadım ve son olarak Sedat Bey\'in yanına geldim. Kaymakamlık altın platini temin etti, doktorum da ameliyatımı yaptı ve dört dörtlük oldu. Eline koluna sağlık. Dükkanda rahatça kaynak yapamıyordum. Çünkü, gözümü kapatamadığım için duman gözüme kaçıyordu ve gece rahatsızlık veriyordu. Banyo yaptığım zaman da elimi kapatıp suyu başıma döküyordum. Şimdi ise rahatça yıkanabiliyorum\" dedi.



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