Gözüne lazer ışığı tutulan pilotun retinası yandı

Nisan ayında Londra’nın Heathrow Havalimanı’na iniş yapmakta olan bir British Airways pilotunun gözüne lazer ışığının tutulduğu ve olay sonucunda pilotun retinasının yandığı açıklandı.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre; British Airline Pilotları Birliği’nin (Balpa) Genel Sekreteri Jim McAuslan İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada lazer kalemleri ile yapılan saldırıların ‘ciddi bir endişe kaynağına dönüştüğünü’ söyledi. Birleşik Krallık’ta çalışan pilotların yarısının son 12 ay içinde böyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirten McAuslan, retinası yırtılan pilotun henüz işine dönemediğini söyledi. McAuslan yetişkin bir insanın gözünü yüzlerce metre uzaktan yakacak kadar güçlü olan bu lazerin yaramazlık yapan çocuklar tarafından kullanılan basit lazer kalemlerinden biri olmadığını düşündüklerini belirtti.

İngiltere’de güçlü lazer kalemlerinin satışı üzerinde ciddi sınırlandırmalar bulunuyor, ancak göze zarar verebilecek denli güçlü lazerler internet üzerinden 20 ile 500 sterlin arasında değişen fiyatlara satın alınabiliyor.