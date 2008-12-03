T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Gözümüz Üzerinizde'

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın sürdüğü şu günlerde, Dünya Doğayı Koruma Vakfı 'Gözümüz Üzerinizde' adlı b

03 Aralık 2008 02:00

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nin sürdüğü şu günlerde, Dünya Doğayı Koruma Vakfı 'Gözümüz Üzerinizde' adlı bir kampanya başlattı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın amacı Polonya'daki toplantının sonunda iklim değişikliği ile ilgili olumlu adımların atılması. Bunun için "Gözümüz üzerinizde" adlı kampanyayı başlattı.

Bu kampanya bir çeşit imza kampanyası... Ama bu kez kampanyanın katılımcıları desteklerini imza atarak değil, fotoğraflarını kampanya sitesine yükleyerek gösteriyorlar. Destekçilerden özellikle gözlerini çekip yollamaları isteniyor...

Bu sayede toplantıya katınlan temsilcilere dünyanın onların aldığı kararları izlemekte olduğu hatırlatılacak. Kampanyaya destek olmak için http: // www.panda.org

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24