Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nin sürdüğü şu günlerde, Dünya Doğayı Koruma Vakfı 'Gözümüz Üzerinizde' adlı bir kampanya başlattı.



Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın amacı Polonya'daki toplantının sonunda iklim değişikliği ile ilgili olumlu adımların atılması. Bunun için "Gözümüz üzerinizde" adlı kampanyayı başlattı.



Bu kampanya bir çeşit imza kampanyası... Ama bu kez kampanyanın katılımcıları desteklerini imza atarak değil, fotoğraflarını kampanya sitesine yükleyerek gösteriyorlar. Destekçilerden özellikle gözlerini çekip yollamaları isteniyor...



Bu sayede toplantıya katınlan temsilcilere dünyanın onların aldığı kararları izlemekte olduğu hatırlatılacak. Kampanyaya destek olmak için http: // www.panda.org



