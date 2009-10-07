T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gözümün önünde eşime tecavüz ettiler

Engelli koca, kendilerini silah zoruyla kaçıran zanlılar tarafından eşine gözleri önünde tecavüz edildiğini iddia etti.

07 Ekim 2009 03:00

Yakalanan saldırganların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kadın, delil için verdiği spermli külotunun Adli Tıp’ta kaybolduğunu öne sürdü.

YATAĞAN’da memur olarak çalışan engelli 31 yaşındaki Z.H. ile eşi 23 yaşındaki A.İ.H., 14 Eylül 2008’de Aydın’daki akrabalarını ziyarete gitti. Dönüşte, yolda otobüs bekleyen çift, iddiaya göre yanlarına gelen silahlı 2 kişi tarafından kaçırılıp Çine Çayı yakınlarındaki ormanlık alana götürüldü. Hürriyet gazetesinin haberine göre, sol kolu olmayan ve bacakları tutmayan Z.H.’yi ağaca bağlayan saldırganlar bir çocuk annesi eşi A.İ.H.’ye tecavüz etti.

İkinci kez denediler

Saldırganların 20 TL yol parasını da gasp ettiği perişan haldeki çift, güçlükle yola çıkarak kurtuldu. 36 saat sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne giden A.İ.H’nin Adli Tabip’te yapılan muayenesinde, “Tecavüz bulgusuna rastlanmamıştır. Sperm kalıntısı bulunamamıştır” raporu verildi. Çift, Çine Cumhuriyet Savcılığı’na gidip şikâyetçi oldu. İlk olaydan 8 gün sonra şüpheliler M.K., H.B. ve Ş.K., A.İ.H.’yi tekrar kaçırmak isteyince yakalandı.

15’er yıl istendi

3 şüpheli ifadelerinde, “Para karşılığında birlikte olduk. Tecavüz etmedik” dedi. Savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Çift savcılığın kararına itiraz etti. 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 3 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Psikolojileri bozulan çift 8 aydır tedavi görürken A.İ.H. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hayvanlar gibi sabaha kadar bana tecavüz edenler, ortalıkta geziyor. Sapıklar, ‘Şans bu gece size güldü. Size rastlamasaydık, bunu başkasına yapacaktık’ diyorlardı. Üzeri sperm dolu külotumu saklayıp, delil olması için Adli Tıp’a vermiştim. Ancak, sonradan öğrendiğime göre kaybolduğu için incelenmemiş.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24