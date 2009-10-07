Gözümün önünde eşime tecavüz ettiler

Yakalanan saldırganların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kadın, delil için verdiği spermli külotunun Adli Tıp’ta kaybolduğunu öne sürdü.

YATAĞAN’da memur olarak çalışan engelli 31 yaşındaki Z.H. ile eşi 23 yaşındaki A.İ.H., 14 Eylül 2008’de Aydın’daki akrabalarını ziyarete gitti. Dönüşte, yolda otobüs bekleyen çift, iddiaya göre yanlarına gelen silahlı 2 kişi tarafından kaçırılıp Çine Çayı yakınlarındaki ormanlık alana götürüldü. Hürriyet gazetesinin haberine göre, sol kolu olmayan ve bacakları tutmayan Z.H.’yi ağaca bağlayan saldırganlar bir çocuk annesi eşi A.İ.H.’ye tecavüz etti.



İkinci kez denediler



Saldırganların 20 TL yol parasını da gasp ettiği perişan haldeki çift, güçlükle yola çıkarak kurtuldu. 36 saat sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne giden A.İ.H’nin Adli Tabip’te yapılan muayenesinde, “Tecavüz bulgusuna rastlanmamıştır. Sperm kalıntısı bulunamamıştır” raporu verildi. Çift, Çine Cumhuriyet Savcılığı’na gidip şikâyetçi oldu. İlk olaydan 8 gün sonra şüpheliler M.K., H.B. ve Ş.K., A.İ.H.’yi tekrar kaçırmak isteyince yakalandı.



15’er yıl istendi



3 şüpheli ifadelerinde, “Para karşılığında birlikte olduk. Tecavüz etmedik” dedi. Savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Çift savcılığın kararına itiraz etti. 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 3 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Psikolojileri bozulan çift 8 aydır tedavi görürken A.İ.H. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hayvanlar gibi sabaha kadar bana tecavüz edenler, ortalıkta geziyor. Sapıklar, ‘Şans bu gece size güldü. Size rastlamasaydık, bunu başkasına yapacaktık’ diyorlardı. Üzeri sperm dolu külotumu saklayıp, delil olması için Adli Tıp’a vermiştim. Ancak, sonradan öğrendiğime göre kaybolduğu için incelenmemiş.