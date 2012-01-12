Gözümle görürsem inanırım



T24- Mehmet Ali Erbil, önceki gün Seda Sayan’la birlikte Nişantaşı’ndaki bir çocuk giyim mağazasının açılışına katıldı. Açılışa minik oğlu Ali Sadi’yi de götüren ünlü şovmen, eski eşi Tuğba Coşkun’un Önder Fırat’la görüntülenmesi hakkındaki sorulara “Ben gözümle görmediğim sürece inanmam” yanıtını verdi.







Bazı arkadaşların üzerini çizdim



Seda sayan da, son günlerrde hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Albüm çalışmalarını tamamlayan Sayan, yıllar önce ‘Bebeğim’ adlı şarkısına Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği klibi unutamadığını söyledi ve “Öyle bir klip istiyorum” dedi.



Twitter’dan tanıştığı ve hakkında aşk dedikoduları çıkan Erkan Çelik’le ilgili de konuşan Sayan, “Yardım ettiğime mi, böyle geri dönmüş olmasına mı, yoksa verdiği yaraya mı yanayım?

Biraz üzüntüye yol açsa da, beni hırpalasa da sonunda doğrular yerini buluyor” diye konuştu.



Sayan, açıklamalarına, “Arkadaşlarımdan çok kızdıklarım ve üzerini çizdiklerim var. Bana yaptıklarını çifte standart olarak yorumluyorum. Bir komplo kuruldu” şeklinde devam etti.



Şarkıcı, kavgalı ve mahkemelik olduğu Erol Köse’nin kendisinden özür dilemesine sevindiğini de belirtti: “Hem Twitter ortamında hem de bir programda benden ve oğlumdan özür dilemesi çok güzel. Özür dilemek bir erdemdir.”





Yılbaşı gecesi sahnede giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle ilgili polemiklere de değinen şarkıcı, “Kostümün içerisinde mayo var. Yırtmacın önlemini almışlardı. ‘Şunun yaşındaki kadınlara bak erkeğe dönmüşler. Bu kadına bak’ desenize. ‘Külodu var mı yok mu?’ diyorsunuz, çok üzüldüm” dedi.

