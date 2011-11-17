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Gözü başkasını görmüyor

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın gözü, yönetmen sevgilisi Tolga Karaçelik’ten başkasını görmüyor...

17 Kasım 2011 02:00


T24- Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın gözü, yönetmen sevgilisi Tolga Karaçelik’ten başkasını görmüyor bugünlerde. Önceki akşam Asmalımescit’te eğlenen çift, kimselere aldırmadan aşklarını doyasıya yaşadıklarını dosta düşmana gösterdi.



İlk kez yaklaşık bir ay önce, Van depremine yardım kampanyası sırasında birlikte görüntülendiklerinde ilişkileri ortaya çıkan çift, önceki akşam Asmalımescit’te rakı-balık keyfi yaptı.


Aynı zamanda Bebek’ten komşusu olan Tolga Karaçelik’le çok mutlu olduğu gözlenen Nurgül Yeşilçay, böyle durumlarda gözünün hiçbir şeyi görmediğini bir kez daha kanıtladı.


Çift, oturduğu mekandan çıkarken gazetecileri fark etmeyip, öpüşmeye başladı. Kameraların kendilerini çektiğinden habersiz olan ikili, patlayan flaşları gördüğünde iş işten geçmişti.


 

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