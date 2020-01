Gözü alınan bebeğin ailesi hastaneyi suçladı: Bebeğim gülünce ben ağlamaya başlıyorum!

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi dünyaya gelen Abdullah ve Esra İ. çiftinin ikiz bebeklerinden B.Ş.'nin gözü kaptığı enfeksiyon nedeniyle alındı. Aile, doğumun yapıldığı özel hastane için suç duyurusunda bulundu. Savcılık, "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıp hastane yetkilisinin ifadesini aldı. Psikolojik destek alması gereketiğini söyleyen anne Esra İ. "Bebeğimin fotoğrafını çekemiyorum. Bebeğim gülünce ben ağlamaya başlıyorum. İleride ikizini görüp 'Ben niye böyleyim' demeyecek mi? Aynaları kaldırdım, anlamasın, görmesin yüzünü..." dedi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Pendik’te özel bir hastanede 15 Temmuz darbe girişimi günü Esra ve Abdullah İ.’nin ikiz bebekleri Z.R. ve B.Ş. dünyaya geldi.

İddialara göre, 10. günün sonunda B.Ş.’nin sol gözü enfeksiyon kaptı. Hastanede gerekli teçhizat olmadığından bebek bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Doktorlar aileye, enfeksiyonun beyne doğru gittiği, sol gözü almak zorunda olduklarını ancak yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu bilgisini verdi.

Görme yetisinin bittiği anlaşılan bebek, iki hastane daha dolaştı. Doluluk gerekçe gösterildi. En sonunda B.Ş. bebek, 28 Temmuz’da bir devlet hastanesinde ameliyat edildi ve sol gözü alındı.

Ancak aile, doğumun yapıldığı özel hastane için suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlatıp hastane yetkilisinin ifadesini aldı. Yetkili, ifadesinde sorumluluğunun olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Savcılık, dosyayı Adli Tıp’a gönderdi. Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin inceleme başlattı.

Her ay bir operasyon

Denizcilik işiyle uğraşan baba Abdullah İ., kızının başına gelenlerden sonra işi bıraktı, psikolojisi bozulan eşi ve 9 yaşındaki kızı M. ile ilgilenmeye başladı.

Her ay kontrolü olan bebeğin tedavi masrafları için dairesini sattı. Abdullah İ., "Ameliyattan sonra üzüntüden kalp krizi geçirdim. Bebeğimiz her ay operasyon geçiriyor. Her ay göz çukuru diğer gözle simetrik büyüsün diye küremsi materyal koyuyorlar. Ömür boyu bu sürecek. Göz nakli şansımız artık yok” diye konuştu.

Anne Esra İ. ise “20 günde 18 kilo verdim. Psikolojik destek almam lazım. Bebeğimin fotoğrafını çekemiyorum. Sokağa çıktık geçen gün. Birisi çocuğumun gözüne dikkatlice baktı, 3 gün kendime gelemedim. Bebeğim gülünce ben ağlamaya başlıyorum. İleride ikizini görüp ‘Ben niye böyleyim’ demeyecek mi? Aynaları kaldırdım, anlamasın, görmesin yüzünü...” dedi.