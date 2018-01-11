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Spor

Göztepe'ye transferde rakip çok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna en az 2 transfer isterken, sarı-kırmızılıların talip olduğu oyunculara birçok takım kanca attı

11 Ocak 2018 17:26

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de ikinci yarıda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna en az 2 transfer isterken, sarı-kırmızılıların talip olduğu oyunculara birçok takım kanca attı. Daha önce listesinde bulunan Karabüksporlu Ukraynalı golcü Seleznyov\'u Teleset Mobilya Akhisarspor\'a kaptıran sarı-kırmızılılar, Poko, Sinan ve Twumasi için de Süper Lig\'deki rakipleriyle rekabete girdi. Karabükspor\'da görev yapan Gabonlu Poko\'yu Bursaspor ve Atiker Konyaspor resmen istedi. Poko için Göztepe\'nin 300 bin Euro\'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, Bursaspor\'un ise fiyatı 500 bin Euro olarak belirlediği ifade edildi. 
Tuna\'nın takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen 25 yaşındaki futbolcunun transferi taliplerinin artması yüzünden henüz netleşemedi. Göztepe\'nin kadrosuna dahil etmek için büyük uğraş verdiği forvet oyuncusu Patrick Twumasi de yine Bursaspor\'un gözdelerinden biri oldu. Kazakistan\'ın Astana takımında oynayan Ganalının, yeşil-beyazlılara daha sıcak baktığı ileri sürüldü. Göztepe yönetiminin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'den bizzat istediği kanat oyuncusu Sinan Gümüş Yeni Malatyaspor\'un radarına girmişti. Hem Göz-Göz hem Yeni Malatya Sinan için yarışırken, Terim genç futbolcuyu takımda görmek istediğini söylemiş ve transfer kapısını kapamıştı. 
   

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