T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'ye milli maç arası iyi geldi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de son olarak Beşiktaş'a evinde 3-1 mağlup olarak son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran Göztepe'ye milli maç arası ilaç gibi geldi

10 Kasım 2017 15:39

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son olarak Beşiktaş\'a evinde 3-1 mağlup olarak son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran Göztepe\'ye milli maç arası ilaç gibi geldi.
Özellikle Beşiktaş karşılaşması sonrasında büyük moral bozukluğu yaşayan futbolcuların psikolojik olarak toparlandığı öğrenilirken, eksiklerin de takıma dönmesi teknik heyeti kritik Bursaspor randevusu öncesi rahatlattı. Göztepe\'de sakatlıkları yüzünden Kasımpaşa ve Beşiktaş müsabakalarında görev alamayan stoperler Peybernes ve Kosanovic\'in tamamen iyileştiği bildirildi. İki oyuncunun çift kale maçlarda görev yaptığı öğrenilirken Bursaspor karşılaşmasına kadar tamamen hazır olacakları öğrenildi.
Önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında kasığından sakatlık geçiren ve Beşiktaş\'a karşı forma giyemeyen orta saha oyuncusu Oscar Scarione\'nin de milli maç arasında iyileştiği ifade edildi. Scarione de Peybernes ve Kosanovic gibi takımla idmanlarda yer alıyor. Göztepe\'de hücumdaki en önemli eksik Adis Jahovic de takıma dönüyor. Kasımpaşa karşılaşması sonrası sarı kart görüp Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Makedon yıldız, Bursa\'da yine takımının en önemli kozu olacak. Çalışmalarını çift idmanla sürdüren sarı kırmızılılar arayı da boş geçirmeyecek. Sarı-kırmızılılar yarın Manisaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Adnan Süvari Tesisleri\'nde oynanacak maç saat 14.00\'te başlayacak.
HALİL\'E SÜRPRİZ PARTİ
Gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de kanat oyuncusu Halil Akbunar\'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 26 yaşına giren tecrübeli futbolcu idman bitiminde takım arkadaşlarının hazırladığı pastayı keserken, Halil\'i mutlu gününde eşi Gülçin Akbunar ve kızı Ela da yalnız bırakmadı.

FOTOĞRAFLI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞİZMİR DHA SÜPER LigBeşiktaşGöztepeBursasporKasımpaşaPeybernesKosanovicOscar ScarioneScarioneAdis JahovicMakedonBursaSarıkırmızılılarManisasporAdnan Süvari TesisleriHALİL SÜRPRİZ PARTİ Gelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24