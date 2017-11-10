Göztepe'ye milli maç arası iyi geldi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son olarak Beşiktaş\'a evinde 3-1 mağlup olarak son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran Göztepe\'ye milli maç arası ilaç gibi geldi.

Özellikle Beşiktaş karşılaşması sonrasında büyük moral bozukluğu yaşayan futbolcuların psikolojik olarak toparlandığı öğrenilirken, eksiklerin de takıma dönmesi teknik heyeti kritik Bursaspor randevusu öncesi rahatlattı. Göztepe\'de sakatlıkları yüzünden Kasımpaşa ve Beşiktaş müsabakalarında görev alamayan stoperler Peybernes ve Kosanovic\'in tamamen iyileştiği bildirildi. İki oyuncunun çift kale maçlarda görev yaptığı öğrenilirken Bursaspor karşılaşmasına kadar tamamen hazır olacakları öğrenildi.

Önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında kasığından sakatlık geçiren ve Beşiktaş\'a karşı forma giyemeyen orta saha oyuncusu Oscar Scarione\'nin de milli maç arasında iyileştiği ifade edildi. Scarione de Peybernes ve Kosanovic gibi takımla idmanlarda yer alıyor. Göztepe\'de hücumdaki en önemli eksik Adis Jahovic de takıma dönüyor. Kasımpaşa karşılaşması sonrası sarı kart görüp Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Makedon yıldız, Bursa\'da yine takımının en önemli kozu olacak. Çalışmalarını çift idmanla sürdüren sarı kırmızılılar arayı da boş geçirmeyecek. Sarı-kırmızılılar yarın Manisaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Adnan Süvari Tesisleri\'nde oynanacak maç saat 14.00\'te başlayacak.

HALİL\'E SÜRPRİZ PARTİ

Gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de kanat oyuncusu Halil Akbunar\'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 26 yaşına giren tecrübeli futbolcu idman bitiminde takım arkadaşlarının hazırladığı pastayı keserken, Halil\'i mutlu gününde eşi Gülçin Akbunar ve kızı Ela da yalnız bırakmadı.

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