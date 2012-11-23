'Göztepe Camisi başka bir yere de yapılabilir'

İstanbul'da 7 yıl önce Göztepe Parkı'na cami yapımını, mahkeme kararıyla durdurulmasını öngören projeye onay çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 7 yıl önce mahkeme kararıyla durdurulan Göztepe Parkı’na cami yapılmasını öngören projeyle ilgili, ''Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, bize oraya yakın bir noktada cami için başka bir yeri önerebileceğini söyledi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Topbaş, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün, cami yapılması için Göztepe Parkı'na yakın başka bir yerden bahsettiğini açıkladı.

Topbaş, ''Onun hazırlıkları yapılıyor ve konu, Büyükşehir Meclisi'ne aktarılacak. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'de gerginlik ortamı oluşmasını asla istemiyoruz. Amaç cami yapmaksa başka bir yerde de yapılabilir ve olabilir'' dedi.

Bulgaristan Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Liyana Pavlonia ile belediyenin Saraçhane'deki binasında görüşen Topbaş, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgenin dün alınan karar kapsamında tekrar dini tesis alanına alındığına dikkat çeken Topbaş, Meclis'in Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün teklif ettiği yeri uygun görmesi halinde caminin oraya yapılacağını ifade etti.



AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi

Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe'de bulunan parka cami yapılmasına ilişkin proje, 7 yıl önce mahkeme kararıyla durdurulmuştu.

Danıştay'ın bozma kararı almasından sonra proje yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi.

Göztepe Parkı'nın yakınında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaklaşık 8 bin metrekarelik arazisinin 2 bin 500 metrekarelik kısmına cami yapılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan teklif kapsamında, CHP grubunun ret oyuna karşın, AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.