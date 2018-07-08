Göztepe'ye Arjantinli savunmacı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'nin başkanı Mehmet Sepil, dış transferde Arjantinli stoper Fausto Grillo ile anlaştıklarını açıkladı.

Elazığspor\'dan orta saha oyuncusu Alpaslan, Alanyaspor\'dan Senegalli sağ bek Gassama ve sol bek Berkan\'la anlaşan İzmir ekibi, Grillo\'nun da işini bitirerek dış transferde 4\'üncü takviyesini yaptı. Başkan Sepil, Arjantin Premier Lig ekibi Velez Sarsfield\'den transfer ettikleri 25 yaşındaki Grillo\'nun bu gece yola çıkacağını ve yarın sağlık kontrolünden geçip Erzurum kampına katılacağını söyleyerek, \"Teknik kadromuzun istediği bir stoperle anlaşmış olduk\" dedi. Fausto Grillo ile İngiltere\'den West Bromwich ve bazı İtalyan kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği ancak Arjantinlinin Göztepe\'yi seçtiği öğrenildi.

Stoper, kanat ve santrfor olmak üzere önemli takviyeler yapacaklarını belirten Başkan Mehmet Sepil, \"Transfer döneminin bitmesine daha 2 ay var. Bunların büyük kısmı yabancı olacak. Kadroyu mümkün olduğu kadar gençleştirme kararı aldık. Aynı pozisyonda oynayan iki yabancı olmamalı. Yabancının yedeğinin genç ve yerli olmasına karar verdik. Kaleci Beto\'nun yedeği Göktuğ, üçüncü kalecimiz ise Eren. Kemik kadroyu koruduk, bu yıl işimiz daha kolay. Bayram hocaya güveniyoruz. Çok transfer yapmıyoruz. Geçen sezon 6\'ncı olduk, ancak yeni sezonda hedefimiz yine ligde kalmak olacak. Avrupa\'nın en modern statlarından birini inşaa ediyoruz. Göztepe\'nin geleceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"POPÜLER DAVRANMAM\"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer politikasında popüler hareket etmeyeceğini vurguladı. \"Belki de bankaya borcu olmayan tek kulübüz\" diyen Başkan Sepil, \"İstesek bankadan 10 milyon Euro kredi çekip popüler gözükmek adına transferler yapabiliriz. Ama ben bunu yapmıyorum. Umurım benden sonraki başkanlar da yapmaz\" dedi. Ağustos ayında Torbalı\'da altyapı için yapılacak tesisin açılış törenini gerçekleştireceklerini söyleyen Mehmet Sepil, \"Gelecek hafta iş makinaları Torbalı\'ya giriyor. Göztepe bir gün kurtulacaksa altyapı yatırımları sayesinde kurtulacak. Oraya harcadığım parayı daha çok önemsiyorum\" yorumu yaptı.

KADU VE GHILAS KALIYOR

Başkan Mehmet Sepil, geçen sezon dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Brezilyalı Kadu ve forvet Cezayirli Ghilas\'ın takımda kalacağını dile getirdi. Kadu\'yu transfer ederken sağlık ekibinin kendilerini uyardığını kaydeden Sepil, \"Biz dizinden sorunu olduğunu biliyorduk. Kendisine güvendiğini söyledi. Son 10 maça kadar en fekadar oyunculardan biri oldu, ancak korkulan oldu ve dizinden sakatlanınca Brezilya\'da ameliyat oldu. Sözleşmesi maç sayısından dolayı uzamadı. Yeni teklifimizi kabul etti, imza atacak. Ameliyattan iyi dönerse büyük kazanç olur, şimdilik Kadu\'yu beşinci stoper olarak düşünüyoruz\" dedi.

Forvet Ghilas\'ı gönderme düşüncülerinin olmadığını aktaran Sepil, \"Ghilas 6 kilo vererek kampa geldi. En büyük sorunu kilosuydu. Ondan da bu sezon çok yararlanacağız\" ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Sepil, iddia edildiği gibi Bursasporlu Titi ile ilgilenmediklerini ancak aynı takımdan sol bek Onur Atasaray\'ı istemelerine rağmen transferin gerçekleşmediğini dile getirdi.