Göztepe'nin ürünleri Hepsiburada'da satışa çıktı

İSTANBUL, (DHA) - Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanındaki Göztepe taraftarını takımlarının ürünleriyle kolay ve hızlı bir şekilde buluşturmaya başladığını açıkladı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Göztepe Spor Kulübü ile yaptığı iş birliği kapsamında kulübün ürünlerini taraftarlarıyla buluşturmaya başladı. Hepsiburada \'Spor Outdoor\' kategorisinin altında \'Taraftar Ürünleri\' bölümünden ulaşılabilen sarı kırmızılı takımın ürünleri arasında forma, body, t-shirt, eşofman, futbol topu, sweatshirt, atkı, aksesuar gibi ürünler yer alıyor.

Hepsiburada Moda, Spor, Outdoor ve Oto Aksesuar Kategori Grup Direktörü Onur Levent, Göztepe\'nin ürünlerinin Hepsiburada’da yer almaya başlamasıyla ilgili, “Göztepe geniş ve gerçekten coşkulu bir taraftar kitlesine sahip. Hepsiburada olarak biz de Göz Göz ürünlerinin taraftarlarıyla buluşmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Amacımız Göztepe taraftarlarının gurur duyarak destekledikleri takımlarının ürünlerine hızlıca ulaşmalarını sağlamak ve takımlarını desteklemelerine yardımcı olmak.” dedi.

Türkiye’de ilk defa ürünlerini kendi kanalları dışında bir e-ticaret platformuna taşıdıklarını belirten Göztepe Spor Kulübü Genel Müdürü Özgür Gündoğan ise, “Ayda 80 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Hepsiburada’da yer almak bizim için çok önemli. 5 Haziran Salı gününden itibaren Türkiye’nin lider e-ticaret platformunda yer almaya başlamamız, Göztepe’nin dijital dönüşümüne sağladığı katkının yanı sıra Türkiye’nin her yerindeki Göztepe taraftarlarına da ulaşmamızı sağladı. Tüm Göztepe taraftarlarını Hepsiburada’ya, takımlarını desteklemeye bekliyoruz\" dedi.

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