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Spor

Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir

İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Göztepe, yarın zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak

02 Mart 2018 13:55

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor\'u 1-0 yenip 6 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Göztepe, yarın zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda Ali Palabıyık\'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00\'da çalacak. Konuk Göztepe\'de kırmızı kart cezalısı sol bek Adama Traore ile sakatlıkları süren stoper Hakan Çinemre ve golcü Ömer Şişmanoğlu takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Göztepe\'de sakatlıkları yüzünden Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Beto ile savunma oyuncusu Kadu, teknik direktör Tamer Tuna\'nın görev vermesi halinde sahada olacak.
İstanbul\'da 900 Göztepeli futbolsever 30 TL karşılığında mücadeleyi izleyebilecek. Sivasspor galibiyetiyle üzerlerindeki kazanamama baskısını yok ettiklerini ifade eden Tamer Tuna, Başakşehir deplasmanından da iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Avrupa kupalarında yer alabilmek için mücadele ettiklerini anlatan genç teknik adam, \"Zorlu bir sınav bizi bekliyor. Başakşehir şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi futbol oynayıp kazanmak için sahaya çıkacağız. Seri galibiyetler alıp üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz\" yorumunu yaptı.
Sezonun ilk yarısında Göztepe, Bornova Stadı\'nda Başakşehir\'e 2-1\'lik skorla yenilmişti. 

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