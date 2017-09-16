Göztepe'nin rakibi Gençlerbirliği

İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de 4\'üncü haftayı 7 puanla 6\'ncı sırada tamamlayan Göztepe, bu sezon taraftarının önünde oynayacağı ilk iç saha maçında yarın henüz galibiyeti bulunmayan sonuncu Gençlerbirliği\'ni konuk edecek. Bornova Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Geçen sezondan sarkan iki maçlık ceza yüzünden Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarını izleyemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, 200 TL olan VIP, 100 TL\'lik maraton ve 15 TL\'den satılan kale arkası biletlerinin tamamını yarım saatte bitirdi. Kuzey kale arkasına yeni yapılan 3 bin 656 kişilik portatif tribünün eklenmesiyle seyirci kapasitesi 9 bin 705\'e ulaşan stadı tamamen dolduracak futbolseverlerin bayrak, atkı ve flamalarla tribünde görsel şov yapacağı, tüm taraftarların sadece kırmızı renkli forma ve tişört giyeceği öğrenildi.



İzmir\'de 105 gün sonra ilk kez seyircisinin karşısına çıkacak Göz-Göz\'de sakatlıkları süren Emrecan ve Ömer yine forma giyemeyecek. Sol arka adelesindeki ödem yüzünden geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakan forvet Nabil Ghilas ise görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek. Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından Başkent temsilcisini de yenip üçte üç yapmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, \"Taraftarımızla buluşmanın heyecanı içindeyiz\" dedi. Boş tribünlere oynamanın üzücü olduğunu yineleyen Tuna, \"10 bine yakın sevenimiz yanımızda olacak. İyi futbol oynayıp, istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Futbolcularımıza inancımız tam\" dedi. İki takım en 2002-03 sezonunda karşılaştı. Ankara\'daki maçı Gençlerbirliği 3-1 kazanırken, Alsancak Stadı\'ndaki randevu 0-0 bitti.