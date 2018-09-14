Göztepe'nin konuğu Kayserispor

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de ilk 4 haftada sadece Fenerbahçe\'yi mağlup eden 3 puanlı Göztepe, yarın sezonun flaş takımlarından Kayserispor\'u konuk edecek.

Bornova Stadı\'nda, Arda Kardeşler\'in yöneteceği müsabaka saat 20.00\'de başlayacak. Göztepe\'de sakatlıkları süren stoper Kadu ile orta saha oyuncusu Atakan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sol ayak bileğindeki sakatlığı geçen golcü Sokol Cikalleshi ise teknik direktör Bayram Bektaş\'ın görev vermesi durumunda ilk kez Göztepe formasını sırtına geçirebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 270, numaralı tribün 162, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak belirlendi. Biletlerin karşılaşmadan 2 gün önce tamamen tükendiği açıklandı. Kayserispor maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını ifade eden Bayram Bektaş, \"Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Tüm eksiklerimizi giderdik. Son transferlerimiz Cikalleshi ve Jarome da hazır hale geldi. Kayserispor namağlup bir ekip. Taraftarımızın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz\" dedi.

İki takım arasında geçen sezon İzmir\'de oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.