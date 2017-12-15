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Spor

Göztepe'nin hentbolda konuğu Beşiktaş Mogaz

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta Eskişehir Selka'yı deplasmanda yenerek iddialı konuma gelen Göztepe, yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş Mogaz'ı konuk edecek

15 Aralık 2017 14:35

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde geçen hafta Eskişehir Selka\'yı deplasmanda yenerek iddialı konuma gelen Göztepe, yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Beşiktaş Mogaz\'ı konuk edecek. Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 17.00\'de başlayacak. Uçan Adamlar\'da sakatlığı bulunan Stanojevic ile grup olan Milasvec\'in durumları maç saatinde netleşecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenirken Beşiktaşlı taraftarlar sezon başındaki anlaşma gereği salona alınmayacak. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, seyir zevki yüksek bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, \"Oyuncularımız kazanmak adına ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor\" dedi. Göztepe, lig tarihinde Beşiktaş Mogaz\'la oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.  

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