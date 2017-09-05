Göztepe'nin hedefi ligde kalmak

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig\'de ilk üç haftayı 4 puanla geçerken, taraftarlardan beklentilerini yükseltmemelerini isteyen teknik direktör Tamer Tuna, \"Asıl hedef ligde kalmak\" mesajı verdi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde basın mensuplarına açıklamalar yapan teknik adam, \"Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ilk 3 karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı. Erzurum\'da kamp yaptık. Lige şimdiye kadarki süreçte sonuç anlamında hiç bakmadım. Bu 3 maçı puansız veya 9 puanla da geçebilirdik. Ortada yeni bir takım, yeni bir hoca ve yeni bir lig var. Benim için takımın gelişimini, verdiği reaksiyon şu an sonuçta daha önemli\" dedi.

\"Hep fikstürün zorluğu konuşuluyor ama Fenerbahçe ve Trabzonspor\'dan 4 puan aldık, rakibimiz olarak görülen takımlara da puan kaybedebiliyoruz\" diyen Tuna, \"Ben oyun anlamında iyi başladığımızı düşünüyorum. Ligde 3 maçlık periyotta en çok koşan takımız. Daha 31 hafta oynayacağız ve işler kötü gitse bile bu pozitif yapıyı sürdüreceğiz. İzleyenlerin zevk duyacağı Göztepe sahada olacak. Beklenti ligdeki sıralama değil, gelecek sezon da Süper Lig\'de devam eden bir Göztepe olmalı. Taraftarın beklentisi, stada gelip izlerken zevk alabilecekleri bir takımı sahada görmek olmalı. Uzun bir seyahate başladık. Daha çok yolumuz var. Bazen çok travmatik, bazen de aşırı övgü alınan maçlar oynanabiliyor ama biz 3 haftalık süreçte 4 puan aldık, 5 puan da kaybettik\" diye konuştu.

Geçen sezondan sarkan cezaları nedeniyle ilk iki iç saha maçını seyircisiz oynadıklarını hatırlatan Tamer Tuna, \"Taraftarımız bu maçlarda ruhen yanımızdaydı. Göztepe\'nin kendi içinde müthiş bir gücü var. Bundan sonraki haftalarda, içlerindeki coşkuyu sahada takıma olumlu anlamda yansıtan bir taraftar grubunu yanımızda görmek istiyoruz\" şeklinde konuştu. Pazar günü konuk olacakları Osmanlıspor\'a da değinen Tuna, şöyle dedi: \"Rakibimiz ligin başında değişim yaşadı. İyi bir kadroya sahipler ve hücum yönlü oynuyorlar. Kolay bir deplasman değil, bizim için de kolay olmayacak. Sahada yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve hala yapacaklarımız var. Tüm artı yönlerimizi bir kez daha öne çıkarıp kazanmaya çalışan bir takım olacağız.\"

TRANSFER HAZIR OLMALI

Transferin bitimine 3 gün kala defansa takviye arayışlarını sürdüren Göztepe\'de Teknik Direktör Tamer Tuna, oynamaya hazır bir isim almak istediklerini söyledi. Tuna, \"Hemen forma giyebilecek bir oyuncuyla ilgili ısrarım var. Görüştüğümüz ama tam anlamıyla karar vermediğimiz isimler bulunuyor. Avrupa\'da transfer kapandı. Çok az zamanımız kaldı ama sabırla hazır bir oyuncu istiyoruz. Takımında oynamış, kamp dönemini geçirmiş, geldiği zaman hazır bir oyuncu olmazsa almayı bile düşünmüyorum. Transferimiz yabancı olacak. Hücum hattına da takviye düşüncemiz vardı ama önceliğimiz stoper almak\" diye konuştu.

TERCİHLER TARTIŞILMALI

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, A Milli Takım\'ın aldığı sonuçlar sonrası Süper Lig\'de yabancı oyuncu sayısıyla ilgili tartışma hakkında, \"Yabancı kontenjanı değil oyuncu tercihleri tartışılmalı\" dedi. Milli takımın oyunsal ve sonuçsal durumunun ortada olduğunu belirten Tuna, \"Bizde eleştirmek kolay. A Milli Takım için teknik adam tercihi yapılıyor ve gelir gelmez eleştiriliyor. Ben Beşiktaş\'ta Lucescu\'yla da çalıştım. Milli takımın saha çizgisinde konuşulması gereken konuları tamamen saha dışında konuşulur oldu. Ben bunların içinde olmak istemiyorum, sadece Göztepe\'nin içinde bulunduğu durumu düşünüyorum ama yurt dışında da yabancı sayısı sınırsız olan, milli takımı başarılı çok ülke var. Milli takımların başarısı altyapıyla ilgili bir olay\" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftalarında yabancıların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden Göz-Göz\'ün teknik patronu, \"Yabancı sınırlaması olsa, eldeki imkanlarla bu takımı kuramazdık. Geçen seneye göre farklı bir ligdeyiz. 5 yabancılı kadrodan 14 yabancıya çıkıyorsunuz. Diğer takımlarla rekabet edeceksek, ligde kalacaksak yabancı hakkımızı kullanmak zorundaydık. Süper Lig\'e hazır olmayan bir Göztepe\'nin ilk yılda nasıl bir kadro kuracağı merak konusuydu. Hem İzmir\'deki ilk etapta hem de Avusturya kampında şimdi kadromuzda bulunan oyuncularla çalışmadık. Yabancıda avantaj elinize içerikli bir liste gelmesi oluyor. Biz 900\'e yakın futbolcu inceledik. Tanıdığımız yabancı futbolcuları tercih ettik\" dedi.

FOTOĞRAF