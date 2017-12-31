Göztepe'nin gözü Ganalılarda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla beklentileri artıran Göztepe, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Şu ana kadar Kardemir Karabükspor\'dan Poko ve Seleznyov, Rubin Kazan\'dan Song, Dinamo Kiev\'den Kravets ile Utrecth\'ten Ayoub\'la temasa geçen sarı-kırmızılıların Ganalı futbolcular David Accam ve Waris Majeed\'le de ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Tamer Tuna\'nın hücum hattında görev alan iki futbolcudan birinin transfer edilmesi için yönetime raporunu verdiği öğrenildi.

Accam, bu sezon America Birleşik Devletleri Major Ligi\'nde mücadele eden Chicago Fire takımında top koştururken, 2014-15\'te Trabzonspor forması giyen Waris ise ilk yarıyı Fransa 2. Lig ekiplerinden Lorient\'te tamamladı. İlk olarak İsveç\'in Helsinborg takımında boy gösteren 27 yaşındaki Accam, 3 yıl İsveç\'te oynadıktan sonra ABD\'ye gitti. Yine İsveç\'te Hacken takımıyla Avrupa\'ya adım atan 26 yaşındaki Waris ise Rusya\'da Spartak Moskova, Fransa\'da Valenciennes\'te görev aldı. Accam 8, Warris de 19 gez Gana Milli Takımı\'nda boy gösterdi.