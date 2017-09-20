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Spor

Göztepeliler, Batman'a çıkarma yaptı

İZMİR, (DHA) GÖZTEPE'nin geçen sezondan sarkan iki maçlık seyircisiz oynama cezasının bitmesiyle geçen hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünlere dönüp adeta şov yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Batman'da da takımlarını yalnız bırakmadı

20 Eylül 2017 16:09

İZMİR, (DHA)

GÖZTEPE\'nin geçen sezondan sarkan iki maçlık seyircisiz oynama cezasının bitmesiyle geçen hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünlere dönüp adeta şov yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Batman\'da da takımlarını yalnız bırakmadı.

Göztepeliler, bugün Batman Petrolspor ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakası için bu kente çıkarma yaptı. Taraftarların bir kısmı gece saatlerinde otobüsle yola çıkarken, bir grup da uçakla Batman\'a gitti. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri sabah saatlerinden Batman Petrolsporlu taraftarlar karşıladı, birlikte kahvaltı eden iki grup centilmenlik örneği sergiledi.   

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