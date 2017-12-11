Göztepeli Kosanovic'e tam not

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0, Kardemir Karabükspor\'u 1-0 ve Evkur Yeni Malatyaspor\'u da 3-2 yenerek zirve yarışına dahil olan Göztepe\'nin Sırp stoperi Milos Kosanovic, sergilediği performansla tam not aldı.

Transferin son gününde Belçika\'nın Standard Liege takımından kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu sezon başında yedek kulübesinde kalsa da kendisine verilen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Fransız oyuncu Peybernes\'in sakatlanmasının ardından son 4 haftada 11\'de yer alan Kosanovic, savunmanın toparlanmasını sağlarken hücumda da fark yarattı. Tüm duran topları kullanan 27 yaşındaki oyuncu 3 gole doğrudan katkı yaptı.

Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında Selçuk\'a, yine Yeni Malatyaspor müsabakasında Kadu\'ya asist yapan Kosanovic, teknik direktör Tamer Tuna\'nın gözüne girdi. Kariyerinde Polonya\'nın Cracovia Krakow, Belçika\'nın Mechelen ve Standard Liege takımlarında görev yapan Kosanovic 160 maçta 18 gol atmayı başardı. Liege\'den 1 yıllığına kiralanan Kosanovic\'in performansını sürdürmesi halinde bonservisiyle alınabileceği öğrenildi. Pazartesi günü evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda grip yüzünden Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan sağ bek Sabri Sarıoğlu\'nun iyileştiği bildirildi. Yine geçen hafta sol dizinden sakatlanan sol bek Traore\'nin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.