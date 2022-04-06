Göztepeli Cherif Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu

Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe, 26 yaşındaki Ndiaye'yi 2020-2021 sezonu başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladı. Oyuncu ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Ndiaye bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı.

Toplam 2137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi. Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.