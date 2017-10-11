Göztepeli 4 milliden 1'i forma giyebildi

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - SÜPER Lig temsilcisi Göztepe\'de sezona verilen arada ülkelerinin milli takımlarına çağrılan 4 futbolcudan yalnız Rotman, milli maçlarda forma giyebildi. Göztepe\'deki performansıyla 6 yıl sonra yeniden A Milli Takım\'a seçilen Sabri Sarıoğlu, ay-yıldızlı ekibimizin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde İzlanda ve Finlandiya\'yla oynadığı son iki maçta yedek kulübesinde bekledi. Süper Lig\'de 7 maçta 7 gol atarak 1 yıl sonra Makedonya Milli Takımı\'na dönen Adis Jahovic, ülkesinin İtalya ve Liechtenstein karşılaşmalarında süre alamadı.

Kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı\'nın grup elemelerinde Andorra ve İsveçre\'yle yaptığı mücadelelerde kulübede oturdu. Göztepe\'nin A Milli futbolcularından yalnız Rajko Rotman, ülkesi Slovenya\'nın İngiltere ile İskoçya sınavlarına ilk 11\'de çıktı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sonrası Türkiye, Slovenya ve Makedonya, gruptan çıkmayı başaramadı. Yalnız Beto\'nun kadrosunda yer aldığı Portekiz, B Grubu\'nda liderliği elde ederek Rusya\'da yapılacak 2018 Dünya Kupası\'na katılma hakkı elde etti. Göztepe\'nin 4 milli futbolcusu takıma döndü.

KOSANOVİC DIŞARI, PEYBERNES İÇERİ

Antalyaspor\'la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna, üst adalesindeki sakatlığı geçen stoper Peybernes\'i yeniden ilk 11\'e monte edecek. Göz-Göz\'de Fransız futbolcunun sakatlığında ilk kez son Medipol Başakşehir maçında şans bulan Kosanovic, yine kulübeye çekilecek. Peybernes, Göztepe\'nin bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 6\'sında forma giydi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu, Peybernes ve Traore\'nin iyileşmesiyle Ghilas ile Emrecan dışında eksik kalmadı. Bu iki futbolcunun da haftaya takıma katılması bekleniyor.