Göztepeli 11 taraftara gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasındaki Göztepe- Atiker Konyaspor maçının ardından Konyasporluların olduğu otobüslerin taşlanması, 1 komiserin de yaralanmasıyla ilgili 11 Göztepe taraftarı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ve Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nce bu sabah Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasındaki Göztepe- Atiker Konyaspor maçıyla ilgili operasyon yapıldı. Maçın ardından Konyasporluların bulunduğu otobüsleri taşlayan ve bu sırada 1 komiserin de yaralanmasına neden olan 11 Göztepe taraftarı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.