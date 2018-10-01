Göztepe'den süper seri

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, evinde Atiker Konyaspor\'u da 3-2 yenerek taraftarını mest etti.

Ligde üst üste 3, toplam 4\'üncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, oynadığı pozitif futbolla göz doldururken camiada yeniden Avrupa sesleri yükselmeye başladı. Maç sonunda teknik ekip ve futbolcuları bağrına basan tribünler büyük coşkuyla 3 puanı kutladı. Galibiyete en çok sevinen isimlerden biri olan başkan Mehmet Sepil de takımına övgüler yağdırdı. Futbolcuların inanılmaz bir mücadele gösterdiğini belirten başkan Sepil, \"İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Üst sıralara yükseldikçe karşımızdaki takımlar bize karşı daha hazırlıklı olacak. Maçlarımıza asılacaklar. Oyuncularımız inanılmaz mücadele etti. Oyunda olan herkes çok özveriliydi. Fizik olarak da iyi durumdaydık\" yorumunu yaptı.

Konyaspor karşılaşmasını izlerken oldukça mutlu olduğunu ve karşılaşmadan keyif aldığını ifade eden Mehmet Sepil, \"Kafamdaki Göztepe\'yi seyrettim. Her yerde topa bastık. Teknik direktör Bayram Bektaş\'ın da takımımızı iyi hazırladığını düşünüyorum. Göztepe taraftarı Türkiye\'nin en güzel taraftarı. Hava şartlarına rağmen arkamızda oldular\" dedi.

Bayram Bektaş ise zorlu bir maçtan alınlarının akıyla çıktıklarını ifade etti. Rakibi iyi analiz ettiklerini anlatan genç teknik adam, \"Kazanılan her galibiyet çok anlamlı. Oyunu forse etmeyi başardık. Ağır bir zemin vardı. Buna rağmen ayakta kalmasını bildik. Biz kendi futbolumuzu sahaya yansıtıyoruz. Bunun sonucunda iç sahada ve dış sahada kazanmaya başladık. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık Kasımpaşa deplasmanına odaklanacağız\" cümlelerini kullandı.

YABANCILAR SONUNDA SEVİNDİ

Göztepe\'nin yabancı futbolcuları ilk gol sevinçlerini yaşadı. Daha önceki haftalarda tamamen yerli oyuncularından skor katkısı alan sarı-kırmızılılarda Jarome ve Castro siftah yaptı. Sezon başında Norwich City\'den kadroya dahil olan Jarome, 23\'üncü dakikada kafayla ağları sarstı. Takımın beyni konumundaki Castro da 61\'de şık bir gole imza attı. Göztepe\'nin en önemli hücum ayaklarından Yasin Öztekin ise yine galibiyetin mimarı oldu. Kayserispor ve Trabzonspor maçlarının ardından Konyaspor\'u da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, Jarome\'un golüne de asist yaptı.