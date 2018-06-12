Göztepe'den Campos ve Ahmet atağı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de Günay, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Tanju, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayırıp dış transferde ise Elazığspor\'dan Alparslan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Djalma Campos ve Ahmet Çalık için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Galatasaray\'da görev yapan stoper Ahmet\'i kiralamak için resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. Galatasaray\'da süre alamayan oyuncunun Göztepe\'ye kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildi. Defansından birçok oyuncuyu kaybeden Göztepe\'nin Ahmet\'le sözleşme imzalamaya yakın olduğu kaydedilirken, sağ kanada ise deneyimli oyuncu Campos\'un düşünüldüğü ortaya çıktı.

Son olarak Yunanistan\'ın Paok ekibinde forma giyen Angolalı futbolcu için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların, menajeri aracılığı ile Campos\'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Süper Lig\'den Göztepe\'nin yanı sıra Aytemiz Alanyaspor da 31 yaşındaki oyuncu için devrede. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal yaptığı açıklamada Campos\'la görüştüklerini doğruladı. Portekiz\'de Maritimo ve Porta\'da görev yapan Campos, ülkemizde ise Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği\'nde görev aldı. Türkiye kariyerinde 101 Süper Lig, 12 de Türkiye Kupası sınavına çıkan Angolalı toplam 23 gol attı. Göztepe\'nin Gençlerbirliği\'nde forma giyen sağ bek Ahmet Oğuz\'la da temasları sürüyor.

14 HAZİRAN HAZIRLIĞI

Göztepe, 14 Haziran Perşembe günü kuruluşunun 93. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Her sene Güzelyalı Sahili\'nde toplanıp görsel şov yapan binlerce taraftarın yine büyük bir coşkuyla etkinliğe katılacağı bildirildi. Saat 19.25\'te ses ve ışık gösterileriyle başlayacak organizasyonda saatler 22.00\'yi gösterdiğinde binlerce meşalenin yine aynı anda yakılacağı bildirildi. Havai fişek gösterilerinin de yapılacağı kutlamalara futbolcular, teknik ekip ve yönetimin de katılacağı öğrenildi.