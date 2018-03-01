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Spor

Göztepe'de Tuna'nın planı hazır

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i önce durduracak ardından vuracak

01 Mart 2018 16:43

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor\'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir\'i önce durduracak ardından vuracak. Başakşehir\'in Gençlerbirliği ile oynadığı maçı izleyen teknik direktör Tamer Tuna\'nın özellikle rakibin en önemli silahı Adebayor\'a karşı önlem alacağı ifade edildi. Adebayor\'un oyun kurucu özelliği olduğuna da dikkat çeken Tuna\'nın Togolu yıldızı iyileşen stoper Kadu ile kilitlemeye çalışacağı bildirildi. Yine Adebayor\'a kanatlardan top gelmesini engellemeyi planlayan genç teknik adamın, Visca, Elia ve Arda\'ya da dikkat edilmesi konusunda futbolcularını uyardığı bildirildi. 
Rakibi gol yollarında etkisiz kılmayı düşünen Tuna\'nın hızlı ataklarla sonuca gitmeyi planladığı vurgulandı. Duran topların da sonucu belirleyebileceğini söyleyen genç teknik adamın, \"Sivasspor galibiyeti bize moral verdi. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Biz de Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. İstanbul deplasmanında da bu görüntüde olacağız\" dediği bildirildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda iyileşen kaleci Beto da takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlıkları süren stoper Hakan ve forvet Ömer\'in yanı sıra kart cezalısı sol bek Traore, Başakşehir\'e karşı görev alamayacak.

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