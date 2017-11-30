Göztepe'de Tuna'dan sihirli dokunuş

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son iki haftada Bursaspor\'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp, Teleset Mobilya Akhisarspor\'u evinde 2-0 yenen Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna\'nın savunmada yaptığı hamleler sonuç verdi.

Bursaspor ve Akhisarspor maçlarından önce kalesinde çok pozisyon gören ve karşılaşma başına ortalama 2 gol yiyen sarı-kırmızılılarda stoper Kosanovic ve sağ bek Tanju\'nun 11\'e monte edilmesiyle dertler bitti. Tamer Tuna, takımın deneyimli isimlerinden Sabri Sarıoğlu\'nu son iki maçta yedek kulübesine çekip, savunmayı daha ön planda tutan Tanju\'ya formayı verdi. Tuna ayrıca Fransız stoper Peybernes\'in sakatlığı nedeniyle zorunlu da olsa Sırp oyuncu Kosanovic\'le Bursaspor ve Akhisarspor müsabakalarına başladı. Sol bek Traore ve stoper Kadu\'yu değiştirmeyen Tuna\'nın yaptığı iki rotasyon, takımın defansif olarak toparlanmasını sağladı.

Kosanovic savunmada güven veren görüntüsüyle futbolseverlerden tam not alırken, hücuma da önemli katkılar sağladı. Tüm duran topları kullanan Kosanovic, Akhisarspor karşısında gol atan Selçuk Şahin\'e korner atışıyla asist yaptı. Transferin son günü Belçika\'nın Standard Liege takımında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki haftalarda da ilk 11\'de görev yapacağı bildirildi. Sezona müthiş başlayan ve 6 yıl sonra A milli takıma davet edilen Sabri\'nin de yeniden formayı kapmak için idmanlarda yoğun olarak çalıştığı bildirildi. Forma rekabetinden son derece memnun olan Tamer Tuna, \"Takımızda her futbolcu elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Rekabet mutlaka başarıyı da getirecek. Kim oynarsa oynasın, herkes Göztepe formasının kıymetini bilerek sahaya çıkacak\" dedi. Karabükspor ile cumartesi deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de stoperler Peybernes ve Hakan\'ın sakatlıkları sürüyor.