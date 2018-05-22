Göztepe'de Tamer Tuna şaşkınlığı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TARİHİNDE 14 yıl sonra döndüğü Spor Toto Süper Lig\'de sezonu 49 puanla 6\'ncı sırada bitiren Göztepe\'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelen genç teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca veda gerçekleşti. Yönetim ve Tuna\'nın hem maddi konularda hem de gelecek planlamasında pürüz yaşadığı ifade edildi. Her defasında kalbinin ve aklının kulüpte olduğunu belirtip gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını açıklayan Tuna\'nın ayrılışı şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon sonunda da takımı Play-Off\'tan Süper Lig\'e taşıyan Yılmaz Vural\'la yollarını ayıran Başkan Mehmet Sepil, göreve başladığı 2014 yılından bu yana 7. teknik adamını değiştirmiş oldu. Göztepe\'den Tuna\'nın vedasıyla ilgili yapılan açıklamada: \"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig\'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı.

İLK SEZONUNDA 6\'NCI YAPTI

KARİYERİNİN Süper Lig\'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Göztepe\'de yaşayan Tamer Tuna, sarı-kırmızılılarla 34 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Tuna yönetimindeki Göztepe, 49 puan toplayıp sezonu 18 takıklı ligde 6\'ncı sırada tamamladı. Genç teknik adama Bursaspor ve Sivasspor\'un talip olduğu öğrenildi.

İLK ADAY BAYRAM BEKTAŞ

GÖZTEPE\'de Tamer Tuna\'nın yerine ilk aday olarak Bayram Bektaş\'ın ismi gündeme geldi. Tuna gibi Beşiktaş\'ın eski futbolcularından olan, siyah-beyazlılarda genç teknik adamla birlikte forma giyen Bektaş, Ümraniyespor\'u bu sezon Spor Toto 1. Lig\'de uzun süre Süper Lig yarışında tuttu. Bektaş yönetimindeki Ümraniye, Play-Off\'ta BŞB Erzurumspor\'a elendi. Teknik adam olarak Süper Lig deneyimi olmayan Bektaş daha önce Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep\'i de çalıştırdı. Sarı-kırmızılıların alternatifleri arasında Samet Aybaba, Christoph Daum ve Okan Buruk\'un olduğu iddia edildi.