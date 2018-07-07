Göztepe'de sabrın sonu Göktuğ

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de Erzurum kampını sürdüren Göztepe\'de altyapıdan çıkıp 6 yıldır A takımda şans bekleyen kaleci Göktuğ, istediği fırsata yeni sezonda kavuşacak. Sarı-kırmızılılarda Şubat 2012\'de henüz 16 yaşındayken profesyonel yapılan Göktuğ, yıllardır Vedat, Akın, Kazım, Oğuzhan, Yavuz, Gökhan, Ferhat, Tolgahan, Egemen, Günay gibi kalecilerin gerisinde kadroya girmeyi bekledi. Performansıyla genç milli takımlara seçilmesine rağmen Göztepe\'de yalnız 2015-16 sezonunda ligde 3, 2016-17\'de ise Türkiye Kupası\'nda 5 maçta şans bulan Göktuğ, geçen sezon kiralık gittiği Manisaspor\'da iyi bir çıkış yaptı.

Göztepe\'de geçen yıl 18 maçta oynayıp lig tecrübesi kazanan Göktuğ, yeni sezonda Beto\'nun ardından takımın ikinci file bekçisi olacak. Göktuğ, Portekiz Milli Takımı\'nda Dünya Kupası\'na katılan Beto\'yla forma savaşı verecek. Göztepe\'de altyapıdan Eren Bilen, Fethi Özer, Erol Hakan Sepil, Mahmut Nigiz, İlke Tankul, Erdeniz Yıldız, Yalçın Kayan ve Arda Özçimen de A takımla birlikte Erzurum kampında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların sezon öncesi ilk hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Göztepe, 12 Temmuz\'da saat 17.30\'da Alanyaspor, 15 Temmuz\'da ise saat 11.00\'de Altınordu\'yla karşılaşıp kampı noktalayacak.

FOTOĞRAFLI