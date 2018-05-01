Göztepe'de Rotman ve Selçuk formayı kaptırdı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde karşı karşıya geleceği Evkur Yeni Malatyaspor\'u yenip UEFA Avrupa Ligi hedefi için avantaj yakalamak isteyen Göztepe\'nin tecrübeli orta saha oyuncuları Rajko Rotman ve Selçuk Şahin, 5-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası formalarını kaptırdı. Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bırakan Rotman, Bursaspor müsabakasında cezalı duruma düşerken, ardından oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında sadece 1 dakika forma giyebildi. Selçuk da Beşiktaş maçının ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon boyunca istikrarlı şekilde 11\'de görev yapan 37 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park\'ta 50\'nci dakikada oyundan alındı ve teknik direktör Tamer Tuna\'ya tepki gösterdi. Kolundaki bileklikleri yere fırlatan Selçuk, son 3 maçta 11 yüzü göremedi.

Bursaspor karşılaşmasında oyuna 72\'nci dakikada dahil olan Selçuk, Akhisarspor deplasmanında da 58\'inci dakikada sahaya girdi. Selçuk 5-0 kazanılan Kardemir Karabükspor sınavında ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Tamer Tuna, sık sık birlikte oynattığı Selçuk-Rotman ikilisinin yerine Poko ve Ngando\'yu tercih etti. Poko ile Ngando son 3 haftada orta sahada gösterdikleri performansla Tuna\'nın gözüne girmeyi başardı. Göztepe\'de ilk yarının sonlarına doğru formayı Tanju\'ya kaptıran sağ bek Sabri Sarıoğlu da yeniden istikrarı yakaladı. Uzun süre yedek bekleyen 33 yaşındaki futbolcu son 6 karşılaşmada ilk 11\'de sahaya çıktı. Sabri, son 5 maçta ise 90 dakika sahada kalarak iyi bir performans ortaya koydu. Tamer Tuna\'nın Yeni Malatyaspor karşısında da Sabri, Poko ve Ngando\'yu 11\'de sahaya sürmesi bekleniyor.