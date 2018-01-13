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Spor

Göztepe'de Poko yarın imzalıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de ikinci yarı hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, ara transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirdi

13 Ocak 2018 15:45

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de ikinci yarı hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, ara transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirdi. 
Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabüksporlu orta saha oyuncusu Andre Poko transferini bitirdi. Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, Gabonlu futbolcu konusunda Göztepe\'yle resmen anlaştıklarını açıkladı. Yarın İzmir\'e gelecek 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak. Poko ile orta sahasını güçlendiren Göztepe, en az 1 takviye daha yapacak. Fransa\'nın Bordeaux takımında kendini gösteren Poko, 2016-2017 sezonunda Karabükspor\'a geldi. Karadeniz ekibinde 1.5 sezonda 43 maça çıkan Gabonlu istikrarlı bir performans ortaya koydu.
Göztepe\'nin 11 gün süren Antalya kampı ise noktalandı. Antalya\'da İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor ile hazırlık maçları oynayan Göztepe, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Teknik direktör Tamer Tuna, çok verimli bir kamp dönemi geçirdi. 
Kampı değerlendiren genç teknik adam şu cümleleri kullandı: 
\"Antalya\'da sezonun ilk yarısında gördüğümüz tüm eksiklikleri kapatmaya çalıştık. İkinci yarıda nasıl bir takım görüntüsü vereceğimize dair çok ciddi çalışmalar yaptık. Ayrıca sakat futbolcularımızın tam olarak iyileşmesi adına da kamp çok verimli geçti. İkinci yarının ilk maçı olan Fenerbahçe müsabakasına en hazır şekilde çıkacağız. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.\"

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