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Göztepe'de Peybernes gidecek, Ahmet ya da Rhodolfho gelecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, stoper transferinde de sona geldi

24 Ocak 2018 16:13

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, stoper transferinde de sona geldi.
Defans hattına mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Galatasaraylı Ahmet Çalık ve eski Beşiktaşlı Rhodolfho için girişimlerini hızlandırdı. Göztepe\'nin iki futbolcudan birini kadroya katacağı öğrenilirken, yabancı kontenjanını da açmak için de Fransız futbolcu Mathieu Peybernes\'i gözden çıkardığı belirtildi. 
Teknik direktör Tamer Tuna\'nın sezon başında Fransa\'nın Bastia takımından 1 yıllığına kadroya dahil edilen Peybernes\'i ikinci yarıda kadroda düşünmediği ve 27 yaşındaki futbolcuya durumu ilettiği belirtildi. Göztepe\'nin Peybernes\'le ilişiğini kesmesi durumunda şu an Flamengo\'da oynayan Brezilyalı Rhodolfho\'yu İzmir\'e getireceği öğrenildi. Aksi durumda yabancı kontenjanı açamayacak İzmir ekibinin Ahmet\'e imza attıracağı vurgulandı. 
Ülkesinin Atletico Paranaense takımında futbola başlayan 31 yaşındaki Rhodolfo, Sao Paulo ve Gremio formalarını terlettikten sonra 2015-2016 sezonunda Beşiktaş\'a transfer oldu. İlk senesinde siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan tecrübeli stoper, burada büyük talihsizlik yaşadı. Sağ diz ön çapraz bağları kopan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş\'ta 2 sezon görev yapan Rhodolfo, 2 şampiyonluk yaşadı. Luiz Rhodolfo, bu sezon Flamengo\'da 19 lig maçında forma giydi. 

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