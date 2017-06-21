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Spor

Göztepe'de Peter Crouch iddiası

Peter Crouch'un Perşembe günü İzmir'e geleceği iddia edildi

21 Haziran 2017 16:30

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor. Her transfer döneminde olduğu gibi birçok yıldız isimle anılan İzmir ekibinin bu kez Stoke City'nin yıldızı Peter Crouch'la anlaştığı iddia edildi. 

NTV'nin haberine göre, iddianın ardından havayollarında çalışan bir Göztepeli taraftarın sosyal medyada paylaştığı bilet bilgilerine göre Peter Crouch'un Perşembe günü İzmir'e geleceği iddia edildi.

Peter Crouch'un Göztepe ile anlaştığı dedikoduları bile takımda büyük bir ismi görmek isteyen taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Diğer yandan, yıldız oyuncunun yalnızca tatil için İzmir'e geleceği de iddia edildi.

36 yaşında olan 2.01'lik yıldız oyuncu Stoke Cty formasıyla bu sezun 7 gol atarken 3 asist yaptı.

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