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Spor

Göztepe'de Ömer sahalara dönemedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de golcü Ömer Şişmanoğlu bir türlü sahalara dönemedi

26 Mart 2018 17:22

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto Süper Lig\'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa\'yı konuk edecek Göztepe\'de golcü Ömer Şişmanoğlu bir türlü sahalara dönemedi.
Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş\'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılılı formayı ilk kez 8\'inci haftada Antalyaspor deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11\'e giremeyen Ömer Şişmanoğlu, ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi. 
Ligin 19\'uncu haftasında Bornova Stadı\'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer\'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi. Büyük talihsizlikler yaşayan Ömer\'i sezon sonununa kadar yetiştirmeye çalışan sağlık kurulunun tedaviyi hızlandırdığı belirtildi. Ömer\'den yararlanamayan Göztepe\'nin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet için ne karar alacağı da merak konusu oldu.

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